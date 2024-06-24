尘封的历史——16世纪英国女王身边的哈萨克女外交官

（哈萨克国际通讯社讯）千百年来，女性一直参与外交活动，但她们的贡献却往往被忽视。为表彰和纪念女性在外交领域所做的重要工作，联合国将每年的6月24日宣布为女外交官国际日（International Day of Women in Diplomacy）。

在哈萨克斯坦的历史上，就有这样一位传奇的女外交官，她的经历长久以来被尘封在历史的档案当中，直到近几年才逐渐被人们重新发现。

她就是16 世纪第一位常驻英国的哈萨克汗国大使——阿茹·苏丹，或者按照英国典籍中的记录：奥拉·索尔塔娜（Aura Soltana /Aru Sultan）。

出访英国的哈萨克汗国女外交官

在著名的君主哈克纳扎尔汗(1538-1580)统治的时代，哈萨克汗国国力昌盛，获得了显著的地缘政治和经济影响力。

彼时，英国伊丽莎白一世女王的特使安东尼·詹金森于 1557 年至 1572 年间访问了哈萨克，并与哈克纳扎尔汗建立了外交联系。

作为回应，哈萨克汗国于1561 年派遣外交使团前往伦敦，而率领这个代表团的人，便是哈克纳扎尔汗非常信赖的亲密盟友——索尔塔纳。

为什么哈萨克汗国会派出一名女性外交官？

在与来自英国的安东尼·詹金森等女王特使的交流后，哈萨克汗国的统治者了解到，英国是一个由女性君主统治的国家。因此，哈克纳扎尔汗认为，一位同样为女性的特使，将促进两个国家之间开展更好的外交关系。

贵族出身的索尔塔娜受过良好教育，精通哈萨克语、察合台语（一种已消亡的中亚突厥语 ）、阿拉伯语、波斯语和其他语言，并且拥有极高的天赋，擅长学习和处理人际关系，这让她成为了大使的必然人选。

在伦敦，索尔塔娜很快掌握了英语和其他欧洲语言，并迅速融入了英国宫廷。

哈萨克女外交官在英国宫廷的影响力

索尔塔娜的名字“Aru”在哈萨克语中代表着“美中至美”，而“Sultan”则代表她高贵的血统。

在抵达英国后，英国宫廷又赋予了索尔塔娜“伊波利塔（Ippolita）”这个附加名字，以反映她的哈萨克骑士血统。在古代神话中，伊波利塔是女战士亚马逊人的女王。这个附加名字强调了英国宫廷对索尔塔娜身份背景的理解和尊重。

1561 年 7 月 3 日，伊丽莎白女王为索尔塔娜举行了象征性的洗礼仪式，成为她的教母，并赠予她一条金链和一枚奖章。

索尔塔纳还为伊丽莎白女王提供时尚建议，并将哈萨克的传统皮鞋款式引入英国宫廷。为了表达感激和爱意，女王经常向她赠送特别订购的物品。

1564 年，索尔塔娜获得皇家制服，这是君主制表示忠诚和恩宠的一种习惯。

在英国编年史中，称索尔塔娜为“伊丽莎白一世核心圈子里一位高贵而有影响力的女士”。

索尔塔娜一直在伦敦居住生活，处理外交事务，直到在 1576 年去世。她的肖像现藏于伦敦汉普顿宫。

值得一提的是，该肖像画许多年来都被标记为“无名女士”，直到伯纳黛特·安德烈亚和珍妮特·阿诺德等研究人员通过历史资料的考证，核实其真实的身份，即奥拉·索尔塔娜·伊波利塔。

Фото: wiki

对制图学亦有巨大贡献

作为一个欧亚大陆地缘政治舞台上重要的角色之一，哈萨克作为政治实体在许多古老的地图上都会被显著的标注出来。

英女王特使安东尼·詹金森在访问中亚期间，便与另一位学者尼古拉斯·雷诺兹一同绘制了一幅描绘哈萨克斯坦地理信息的地图册。这副中世纪的地图册包含了详细的人类学和民族志插画，概述了哈萨克汗国的生活、经济、军事传统和地缘政治关系。

其中，就有15 张哈萨克妇女画像，细致描绘了哈萨克人的生活和习俗。这些图像是欧洲制图史上前所未有的单一国家妇女形象。

这些画像凸显了 16 世纪哈萨克社会中女性的崇高地位，反映了她们的自由意志、受教育程度和自信心。

据信，知识渊博、受过良好教育的索尔塔娜对这部地图册的绘制提供了大量的协助，并帮助詹金森等人整理有关哈萨克历史的信息。

在16世纪英国伊丽莎白一世女王的宫廷当中，奥拉·索尔塔娜是历史上的第一位来自中亚的女性外交官员。她的存在，是对哈萨克社会性别研究中的重要事实，表明女性可以在传统哈萨克社会中拥有很高的地位。

【编译：木合塔尔·木拉提】