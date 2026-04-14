哈萨克斯坦冲刺欧亚枢纽地位 过境运输量目标5500万吨

据交通部消息，此次会议主要围绕落实政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫4月13日在相关会议上提出的工作要求展开。

会议重点讨论了提高交通行业运行效率、加快基础设施项目建设、推进数字化改革，以及确保总统和政府各项指示得到全面落实等议题。

萨乌兰巴耶夫强调，各部门需采取高效协同措施，确保实现全国过境运输量增至5500万吨的目标。

根据部署，哈方将重点推进主要国际运输走廊建设，加快交通基础设施现代化改造，并持续跟进具有战略意义的重要项目，以进一步巩固哈萨克斯坦作为欧亚大陆重要过境枢纽的地位。

会议特别关注铁路项目建设、公路边境口岸现代化改造、海运基础设施发展，以及国际运输领域数字解决方案推广等方向。

会后，交通部长要求严格落实既定行动计划，对重点领域实行每日监督，并采取额外措施，防止项目延期。

他指出，对国家元首和政府承担的责任十分重大，各项目必须确保高质量、按期并取得实效地完成，各部门需最大限度调动资源，并严格执行工作纪律。

此前，在由总理别克帖诺夫主持召开的会议上，政府还提出应将国家间边境衔接口岸通行能力提升至每年1亿吨，以推动国际运输发展并简化通关流程。

【编译：达娜】