各地水库最新情况汇总：水资源部全力确保安全运行

她介绍了全国受洪灾影响地区水库之现状。

库斯塔奈州：洪峰已过，各类水库水流量开始下降。两座大型水库平均蓄水率达到92%，这些水库内总蓄水量为4.89亿立方米，将为农业生产提供支持。

北哈州：两座大型水库已达满水位，而谢尔盖耶夫水库的洪峰尚未结束，水利部门正在全力以赴地进行昼夜监测和水流调节，情况仍然十分紧张。

西哈州：4座大型水库的平均蓄水率为68%，预计扎伊赫河将迎来第二波洪峰。

东哈州：3座大型水库的平均蓄水率为84.6%，布赫塔尔马水库和舒勒布水库的支流水量持续增加，预计本周将迎来新的洪峰。

阿克莫拉州：两座大型水库平均蓄水率达到99%，均处于过流状态，水利部门正在持续监测。

阿克托别州：两座大型水库的蓄水率达到98%，洪水已过，蓄水量超过2.18亿立方米，将用于农业生产。

卡拉干达州：4座大型水库均已满，洪峰已过，蓄水量超过1.92亿立方米，将用于农业生产。

阿卜杜阿利耶娃表示，将继续对各水库进行24小时监测，确保安全。目前，水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫已前往西哈州，督导洪水安全通过和雪水收集工作。

【编译：阿遥】