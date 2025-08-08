中文
    哈萨克斯坦发布大型哈萨克语人工智能模型AlemLLM

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正式推出大规模哈萨克语人工智能模型AlemLLM。哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长扎苏兰·马迪耶夫通过其Instagram账号公布了这一消息。

    AlemLLM
    Фото: Kazinform

    AlemLLM是一种语言模型，能够理解人类语言、响应用户请求并生成有意义的文本。例如，目前广泛使用的ChatGPT便是基于GPT-4o等语言模型的服务之一。

    AlemLLM面向哪些用户？

    这一新模型对初创企业、大学、商业公司及国际平台开放，可用于开发各类产品或整合到现有系统中。

    马迪耶夫部长表示：“我们希望为整个市场提供一个实用工具，覆盖教育、科研、商业及数字平台等多个领域。”

    据他介绍，AlemLLM在与现有哈萨克语替代模型的对比中表现出色。该模型将显著加速哈萨克语在教育、医疗、法律等领域的智能化应用，推动新产品和服务的开发。

    马迪耶夫强调，AlemLLM为哈萨克语在未来技术领域的应用奠定了基础，包括：
    - 语音助手
    - 聊天机器人
    - 自动翻译系统
    - 搜索引擎

    他总结道：“这是哈萨克语在未来技术空间中占据一席之地的关键举措。”

    用户可通过Hugging Face平台访问AlemLLM模型，点击这里

    根据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在视察Alemcloud国家超级计算机中心期间，曾对包括AlemLLM模型在内的多个哈萨克斯坦AI项目进行了了解

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    哈萨克斯坦 哈萨克斯坦制造 工业创新发展 科技 人工智能
