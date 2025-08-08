哈萨克斯坦发布大型哈萨克语人工智能模型AlemLLM

AlemLLM是一种语言模型，能够理解人类语言、响应用户请求并生成有意义的文本。例如，目前广泛使用的ChatGPT便是基于GPT-4o等语言模型的服务之一。

AlemLLM面向哪些用户？

这一新模型对初创企业、大学、商业公司及国际平台开放，可用于开发各类产品或整合到现有系统中。

马迪耶夫部长表示：“我们希望为整个市场提供一个实用工具，覆盖教育、科研、商业及数字平台等多个领域。”

据他介绍，AlemLLM在与现有哈萨克语替代模型的对比中表现出色。该模型将显著加速哈萨克语在教育、医疗、法律等领域的智能化应用，推动新产品和服务的开发。

马迪耶夫强调，AlemLLM为哈萨克语在未来技术领域的应用奠定了基础，包括：

- 语音助手

- 聊天机器人

- 自动翻译系统

- 搜索引擎

他总结道：“这是哈萨克语在未来技术空间中占据一席之地的关键举措。”

用户可通过Hugging Face平台访问AlemLLM模型，点击这里。

根据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在视察Alemcloud国家超级计算机中心期间，曾对包括AlemLLM模型在内的多个哈萨克斯坦AI项目进行了了解。

【编译：木合塔尔·木拉提】