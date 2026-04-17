哈方代表团出席上合组织植物检疫机制会议 推动农产品贸易合作

哈萨克斯坦农业部农工综合体国家监管委员会副主席穆拉特·伊尔吉巴耶夫代表哈方出席会议。

与会各方围绕发展植物检疫伙伴关系展开讨论，并将其视为在组织框架内扩大农产品相互贸易的重要因素之一。

会议重点关注了加强区域植物检疫安全、统一技术标准以及各国间信息交换等议题。

会议结束时，上合组织成员国共同签署了联合议定书。该文件明确了各方协作机制，旨在为成员国之间的农产品贸易往来提供便利条件。

会议期间，哈萨克斯坦代表团还同中国代表举行了双边会谈。双方就扩大哈萨克斯坦农产品对华出口规模、确保供应稳定等问题进行了深入交流。

此外，双方还就出口程序的系统化及其与国际标准对接问题进行了讨论。此举将有助于提升供应的可预期性，并进一步释放哈萨克斯坦农工综合体的出口潜力。

哈方代表表示，愿在产品质量与安全监管领域继续深化合作。

双方达成的共识再次表明，哈萨克斯坦与中国在消除贸易壁垒、巩固长期农业合作关系方面拥有共同意愿。

【编译：阿遥】