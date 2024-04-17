欧盟发言人称哈萨克斯坦反家暴法案为“重要一步”

欧盟外交与安全政策首席发言人彼得·斯塔诺就哈萨克斯坦总统签署反家庭暴力法案发表评论。

-这是迈向公民社会的重要一步，也是一个鼓舞人心的例子。我们期待这一法案的切实实施，并愿意与哈萨克斯坦继续加强合作。-斯塔诺在其社交媒体上如此表示。

本月15日，托卡耶夫总统签署了《关于就保障女性权利和儿童安全问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案和《在哈萨克斯坦共和国行政违法法典中增加和修订部分涉及保障女性权利和儿童安全问题的内容》法案。

根据上述两个法律修正案，若嫌疑人针对家庭成员或儿童蓄意实施暴力行为并导致对方身体健康出现轻微伤害（或者轻微以上程度的任何级别伤害），或者针对家庭成员或儿童实施煽动自杀等行为，都将被追究刑事责任。对儿童实施欺凌、网络欺凌，或者强迫儿童离开公共交通工具的行为，将倍追究行政责任。在追究刑事或行政责任的同时，法院有权对触犯上述内容的违法行为人做出适当的限制性措施。值得一提的是，法案中特别规定，针对幼童实施性侵犯或者其他猥亵等性暴力犯罪行为，将被处以无期徒刑。

此前，联合国对哈萨克斯坦通过新的保护家庭暴力受害者法案表示欢迎。联合国常驻哈萨克斯坦协调员米卡埃拉·弗里伯格-斯道瑞称，这是迈向消除性别暴力的重要一步。

【编译：阿遥】