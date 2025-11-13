博佐克遗址发现五座金帐汗国时期精英陵墓

会议汇聚国内外顶尖学者、历史学家、考古学家、民族学家、建筑师、设计师、高校师生及社会代表。

主办方表示，会议旨在介绍“基于博佐克古城考古发掘创建露天国家公园”项目更新概念，并通过融入金帐汗国时期历史文化遗产，提升博物馆保护区科学潜力。

Фото: e-history.kz

1999—2014年，叶斯尔考古队在考古学家凯梅尔·阿克舍夫与马拉尔·哈布杜林娜领导下，发现13—14世纪贵族墓葬，包括女战士“因珠”墓、多枚钱币及五座金帐汗国时期精英陵墓，证实博佐克具鲜明金帐特征。哈萨克可汗与苏丹家谱及基因研究进一步佐证哈萨克斯坦为金帐汗国政治文化继承者，在欧亚草原国家中长期保留金帐王朝统治传统。

“博佐克”国家公园项目整合考古与民族学成果。2025年8月29日，博物馆保护区科委会决定纳入金帐汗国遗产，显著提升项目科学文化价值。会议讨论更新概念、遗迹研究重建及文化旅游推广。

Фото: e-history.kz

博佐克位于阿斯塔纳近郊，汇聚石器时代至现代民族志时期历史文化层。总统托卡耶夫在第四届国家库鲁尔泰大会强调，哈萨克斯坦作为游牧文明摇篮，不仅缅怀历史，更应连接民族文化与时代空间，将大草原古传统转化为未来支柱。

博佐克为5000年历史复合体，涵盖7—12世纪古突厥痕迹、四座精英陵墓、72处墓葬、13世纪民居及20世纪冬牧场。2018年起推进露天博物馆项目，占地412公顷，建德什特-钦察与萨雷阿尔卡大门，访客中心仿哈萨克汗国城市建筑（设计师阿尔马斯·奥尔达巴耶夫）。规划包括博泰文化民居、青铜时代冶金制陶、匈奴城市、叶列克萨兹寺庙（全球唯一古突厥建筑）、博佐克城重建（可汗宫、商队客栈）、金帐汗国宫廷（毡房帐篷）、石阵大道等，至2035—2037年完工，修复博佐克湖，复兴哈萨克建筑遗产。

Фото: e-history.kz

“德什特-钦察”研究中心主任萨帕尔·伊斯卡科夫透露，DNA分析证实金帐后裔遍布42国，印证古匈奴与钦察在欧亚非迁移影响。2016年“祖先足迹”科考覆盖46国，发现哈萨克汗国边界古地图。

埃及阿斯旺大学阿卜杜拉齐姆·加尔瓦什·穆罕默德·里亚德强调，中世纪埃及王朝依赖突厥马穆鲁克，1250年起掌权，哈萨克斯坦历史深厚、人民热情，期待深化科研合作。

会议闭幕批准“博佐克”项目更新概念，为露天国家公园建设铺路，确立哈萨克斯坦欧亚草原历史文化中心战略定位。

【编译：木合塔尔·木拉提】