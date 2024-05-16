分析师：高加索地区的和平稳定符合哈萨克斯坦的国家利益

不久前，阿塞拜疆与亚美尼亚外交部门负责人在阿拉木图举行了首次和谈。

与会者在阿拉木图的和谈中，围绕制订两国之间实现长久和平和建立友好国家关系双边协议的草案问题，进行了讨论并达成了初步共识。

拉玛赞诺夫说：

- 实现亚阿和平将是一个非常困难的进程。考虑到需要完成和平协议的签署、勘测和划定阿塞拜疆和亚美尼亚之间的边境线，以及打通南高加索地区的交通运输线路等三大问题，想要拉近巴库和埃尔温之间的各自的立场，需要首先从这些问题上入手。

分析师认为，既定的积极趋势和各方继续对话的意愿，有助于解决仍然存在分歧的问题。

- 实现和平，建立良好的友邻国家关系，推动南高加索地区的长久稳定和谐，高度符合哈萨克斯坦的国家利益。南高加索地区复杂的纷争一旦能够得到消弭，那么哈萨克斯坦就能够充分的发掘阿塞拜疆、亚美尼亚和格鲁吉亚等国所拥有的物流交通和经济潜力，并与这些国家共同建立更加密切的友好合作。- 拉玛赞诺夫强调说。

拉玛赞诺夫还强调了在阿拉木图举办此次两国和谈的象征性意义： 1991年12月，前苏联国家领导人齐聚阿拉木图并共同签署了《阿拉木图宣言》，该文件明确的确立了阿塞拜疆与亚美尼亚之间的法定边界。

根据此前报道，阿塞拜疆与亚美尼亚之间的外交部长会晤于5月10日~11日在阿拉木图举行。

期间，哈萨克斯坦外长分别同两国外长举行会晤，随后还进行了三方模式的外长会谈。

和谈结束后，阿塞拜疆和亚美尼亚外交部均发表了声明，表示对和谈成果感到满意，并承诺继续推动相关对话的持续进行。

【编译：木合塔尔·木拉提】