哈萨克斯坦航空公司计划3月2日执飞13架次中东回程航班

会议在交通部举行，参与单位包括民航委员会、“哈萨克斯坦航空管理局”股份公司、“哈萨克航空导航”国有企业，以及阿斯塔纳航空（Air Astana）、FlyArystan、SCAT、Vietjet Kazakhstan等航空公司代表。

会议重点讨论了以下问题：一是中东地区当前局势；二是对已取消航班旅客的支持措施；三是航空公司在采用替代、安全航线前提下，将旅客送回哈萨克斯坦的具体安排。

目前，伊朗、以色列、阿联酋、巴林、科威特、约旦、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿曼、伊拉克和黎巴嫩等国领空处于关闭或局势不稳定状态。受此影响，2月28日共有14架次自上述国家飞往哈萨克斯坦的航班取消，3月1日取消航班12架次。

根据最新飞行计划，3月2日自中东国家飞往哈萨克斯坦的航班共计划执行13架次。

交通部在声明中表示，会议还审议了在部分实施飞行限制国家的监测结果，以及相关国家境内旅客人数情况，包括哈萨克斯坦公民的现状。交通部正与国内航空公司协同，研究通过替代、安全航线将公民接回国内的可行方案。

航空公司方面表示，一旦相关国家领空开放，将立即调配航班资源，组织执行返程航班。

应急指挥部将持续开展局势监测，并加强与有关国家机关的协调合作。

为向旅客提供及时协助，航空管理局设立了24小时运行的呼叫中心：

+7 (717-27) 7-98-21

+7 (717-27) 9-82-13

+7 (717-27) 9-82-14

此外，旅客可就航班状态向以下单位咨询：

Air Astana

+7 (727-24) 4-44-77

+7 (717-25) 8-44-77

+7 (702-70) 2-44-77

FlyArystan

+7 (727-33) 1-10-10

WhatsApp：+7 (702-70) 2-02-27

SCAT Airlines

+7 (725-29) 9-88-80

Qazaq Air

+7 (727-35) 6-14-14

努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场

+7 (717-27) 0-29-99

阿拉木图国际机场

+7 (727-22) 8-00-19

此前，外交部已表示，正就从局势升级地区撤离哈萨克斯坦公民的相关路线进行研究和协调。

【编译：木合塔尔·木拉提】