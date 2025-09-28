皇马公布对阵凯拉特名单 姆巴佩将随队出征阿拉木图

比赛将于当地时间9月30日21:45在阿拉木图中央体育场打响，届时“Qazaqstan”和“Qazsport”电视频道将进行现场直播。

皇马主教练阿隆索为这场客场之旅带来了多位核心球员。门将位置上，主力库尔图瓦领衔，卢宁和哈维·纳瓦罗随队。后防线上，大将阿拉巴、弗兰·加西亚坐镇，同时还有年轻的阿森西奥（后卫）、卡雷拉斯、丁赫伊森和希门尼斯。

中场配置星光熠熠，贝林厄姆、卡马文加、巴尔韦德、琼阿梅尼悉数在列，居莱尔和塞巴略斯也提供更多选择。锋线上，维尼修斯、姆巴佩、罗德里戈、恩德里克和卜拉欣·迪亚斯组成豪华攻击线，此外，加西亚和马斯坦托诺也进入大名单，展现了皇马对这场比赛的重视。

在首轮小组赛中，“凯拉特”客场1:4不敌“葡萄牙体育”。

接下来的比赛中，阿拉木图俱乐部将先后对阵皇家马德里（西班牙）、国际米兰（意大利）、阿森纳（英格兰）、布鲁日（比利时）、奥林匹亚科斯（希腊）、帕福斯（塞浦路斯）和哥本哈根（丹麦）。

本赛季欧冠正赛共有36支球队参赛。首轮比赛已于9月16日开打，第八轮将在2026年1月28日结束。淘汰赛将于2月16日至18日展开，1/8决赛在3月10日至11日进行，1/4决赛定于4月7日至8日，半决赛在4月28日至29日，而决赛则将于5月30日举行。

【编译：阿遥】