阿斯塔纳举办农工数字化研讨会 聚焦人工智能应用

此次为期两天的活动由伊斯兰食品安全组织与哈萨克斯坦农业部联合主办，并被纳入哈萨克斯坦“数字化与人工智能之年”的重点议程。

来自哈萨克斯坦和土耳其的专家学者以及科研与技术机构代表齐聚一堂，围绕实践经验展开交流，并就推动农工业数字化发展共同探讨解决路径。

会上，土耳其专家介绍了用于农工业监测与管理的综合IT平台，并通过具体案例展示了人工智能在提升政府支持透明度、优化农用地利用监控方面的应用成效。

哈萨克斯坦农业部代表则介绍了当前农工综合体数字化转型的主要举措及核心信息系统的运行情况。

会议期间，哈萨克斯坦太空旅行国有公司展示了土地监测与精准测绘工具的技术潜力。阿斯塔纳信息技术大学及智能系统与人工智能研究所的代表提交了基于机器学习的农业应用方案。

研讨会最后，与会各方形成了农工综合体人工智能应用优先场景矩阵。

此外，主办方还商定组织技术考察团赴土耳其开展交流。届时，哈萨克斯坦专家将实地了解相关数字平台的运行情况，并评估将其先进经验引入国内的可行性。

【编译：阿遥】