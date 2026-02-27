Grow Expo Astana将于4月在举行 双展联动打造绿色产业全链条交流平台

Grow Expo Astana 2026旨在为温室经营者、农艺师、农场主、经销商、投资者及相关高校代表搭建专业交流平台。预计将有来自荷兰、中国、俄罗斯、法国、意大利、土耳其、瑞士和韩国等20个国家的220余家企业参展。

值得关注的是，本届展会将与第13届Flora Expo Astana国际花卉及景观园林展同期举办。“双展联动”模式将绿色产业的全生命周期——从育种栽培、储存运输到技术应用——整合在同一平台上，在实现资源共享的同时，也有助于提升专业观众覆盖范围。

展会期间，来自欧洲和亚洲的多个国家展团将集中亮相。荷兰国家馆将展示温室技术、气候控制、自动化管理及工业化种植可持续解决方案领域的企业成果；韩国展团将推介园艺设备产品，包括绑枝机、修枝剪、风机、卷帘系统和遮阳系统等；中国展团则将展示适应性较强的温室结构设计方案，以及微气候调控与灌溉管理一体化解决方案。

展会核心活动之一是由农业部与哈萨克斯坦温室协会联合主办的阿斯塔纳温室论坛。论坛将围绕温室生产经济、关税政策、进出口贸易、植物检疫要求以及行业面临的系统性问题等议题展开讨论。

此外，展会期间还将举办以实践为导向的Grow Talks专题讲座，重点探讨作物产量提升、品种选育、植物生物防治及水质管理等专业方向。

作为本届展会的创新板块，面向学生和青年专业人才的教育项目Grow Academy也将首次推出。

【编译：阿遥】