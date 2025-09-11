国际足联计划到2027年在哈萨克斯坦建造100个迷你足球场

消息称，这项举措旨在发展儿童和青少年足球，并为学童提供平等使用现代体育基础设施的机会。

据介绍，根据该项目，将在全国中学校园内建造100个迷你足球场。值得一提的是，哈萨克斯坦是参与该项目的国家中建造数量最多的国家。首批足球场将于今年在赫洛姆套市和科科谢套市投入使用，预计于2027年全面竣工。

该项目由哈萨克斯坦足球联合会在哈萨克斯坦旅游和体育部的支持下实施。每个球场将按照国际足联标准建造：20x40米，采用新一代人造草坪（非填充草皮），内置球门柱、围栏板和安全网。

据了解，国际足联将提供资金，哈萨克斯坦旅游和体育部、教育和科学部，以及地方执行机构将提供组织支持。

旅游和教育部称，足球运动如今在全国各地蓬勃发展，并被视为最受欢迎的大众体育项目之一。目前，超过110万人定期参与足球运动。此外，我国还有7378名足球教练。全国共有280座体育场、148个足球场、7000多所学校操场，以及400多所体育和健康中心。14家职业俱乐部征战国内超级联赛，242所儿童和青少年体育学校培养了超过4万名青少年足球运动员。

近年来，在国际足联和欧足联的支持下，我国已在塔尔加尔建造了国家队训练基地，在阿斯塔纳建造了足球馆和竞技场，在奇姆肯特建造了“BIYK”基地，并在阔斯塔奈建造了“托博尔”俱乐部的全功能竞技场。

【编译：小穆】