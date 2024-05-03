乌克兰中央国家历史档案馆向哈驻乌大使馆赠送珍贵历史档案数字副本

参加仪式的有哈萨克斯坦驻乌克兰大使馆参赞阿勒别阔夫、卡特雷诺夫和萨特巴勒鼎，以及乌克兰中央国家历史档案馆馆长法伊祖林，还有来自哈萨克斯坦商界的代表。

Фото: 哈驻乌大使馆

据法伊祖林介绍，乌克兰中央国家历史档案馆收藏着世界上规模最大的亚美尼亚-钦察双语文献，其中包括28册16-17世纪的法庭案卷。这些独特的书面文件以亚美尼亚-钦察双语书写，而钦察语是中亚许多民族的祖先语言，包括哈萨克族、吉尔吉斯族和乌兹别克族等。

-为了保护这些珍贵文献并促进对其研究，乌克兰中央国家历史档案馆将通过哈萨克斯坦驻乌克兰大使馆向哈萨克斯坦科研和教育机构赠送这些档案的数字化副本。我们希望通过共同努力，将这些独特的历史文献申报为联合国教科文组织的世界遗产。-法伊祖林说。

哈驻乌克兰大使馆代表指出，这些档案对于进一步开展学术研究具有重要价值，因为它们证明了钦察克语或原哈萨克语曾是欧亚大陆广大地区的通用语言。哈萨克斯坦欧亚国立大学和哈萨克斯坦国家档案馆的学者们也表达了对这些电子文本副本的浓厚兴趣。

【编译：阿遥】