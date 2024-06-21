总统新闻秘书：国家元首密切关注萨德科夫遇袭案调查进展

瓦里指出，根据托卡耶夫总统的指示，哈萨克斯坦护法机构正在紧急行动，以查明事件的全部真相。

-国家元首指示护法机构确定犯罪嫌疑人目前的居住地址并采取果断措施。-瓦里强调。

他还表示，哈方愿通过包括国际刑警组织在内的各种渠道与乌克兰执法机构合作。

当地时间6月18日，一名不明身份的人员持枪袭击了一辆停在路边的汽车，导致车内一名男性受伤。受害者被证实为哈萨克斯坦记者艾多斯·萨德科夫，目前正在医院接受治疗，伤势严重。

此前，遇袭记者艾多斯·萨德科夫的妻子娜塔莉亚·萨德科娃在社交媒体上发帖称，乌克兰警方已锁定犯罪嫌疑人，其中一名嫌疑人是哈萨克斯坦库斯塔奈州警察局雇员。

对此，哈萨克斯坦内务部今天回应称，卡拉塔耶夫已于2019年1月被辞退，目前已不再是警员。

6月19日，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统就哈萨克斯坦记者萨德科夫在乌克兰首都基辅遭到枪击一事发表了评论。他指出，在哈萨克斯坦，法律和秩序高于一切。因此，社会上的一切矛盾和分歧只能从法律的角度，即按照相关立法和基本国际准则来解决。针对哈萨克斯坦公民萨德科夫所实施的犯罪行为，也因该基于这一原则进行看待和处理。

【编译：阿遥】