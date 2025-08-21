国际专家：哈萨克斯坦水利改革为行业未来奠定基础

据水资源和灌溉部新闻处消息，中亚国家间水利协调委员会研究中心主任迪娜拉·齐甘希娜对哈萨克斯坦水资源与灌溉部在水利领域的改革给予高度评价。她认为，该部已为行业未来发展奠定了重要的系统性变革基础。

—该部的成立表明水资源在哈萨克斯坦具有优先地位。目前已经能够看到一系列重大变革，包括：水利设施现代化改造计划、建立国家水资源信息系统、实施数字化监测与核算、大规模开展人员培训和实施行业工作人员物质激励计划等。此外，跨境水资源合作的发展也正朝积极方向推进。这是一个长期过程，但为未来奠定基础的重要系统性改革已经启动。-齐甘希娜指出。

她表示，哈萨克斯坦水资源和灌溉部正在推进的改革涵盖了水利行业的各个发展方向。

—系统性和综合性工作正在全面展开。这方面有许多例证，其中包括新《水法典》的通过，以及随后的相关方法指南出台，都证明了这一点。在我看来，该部正在其中发挥着重要的协调作用。总体而言，各个方向都在发生变化。最为关键的是，所做出的决策具有系统性和全面性，初步成果已开始显现。-她强调。

值得一提的是，瑞士发展与合作署“中亚绿色和平”项目负责人亚历山大·尼古拉延科高度评价了哈萨克斯坦在水外交领域所做的工作。他认为过去两年来，哈萨克斯坦在推动国际水务合作方面付出了巨大努力。

