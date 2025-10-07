国家元首：应成立突厥世界研究者俱乐部

讲话中，托卡耶夫总统提议明年在阿拉木图举办创意经济论坛。

- 今年，阿克套市被宣布为突厥世界的文化之都。为此，我们举办了一系列活动。在里海沿岸举办了一场突厥文化节，超过十万名观众参加了这一重要活动。此外，阿拉木图市今年还成为突厥世界的青年之都。我们需要以兄弟情谊的精神教育年轻一代，并加强我们青年的文化融合。为此，我们提议明年在阿拉木图举办创意经济论坛。-他说。

托卡耶夫总统表示，这样的举措将使各成员国青年更加团结，并提升他们的知识和技能。

哈萨克斯坦总统还提议成立突厥世界研究者俱乐部。

- 应在哈萨克斯坦举办一次特别活动，汇聚组织成员国知识界的代表。这项活动可以在我们组织长老理事会的框架内举行。此外，我们建议创建一个突厥世界研究人员俱乐部。该俱乐部可以在突厥学院的基础上成立。-他说。

据此前报道，托卡耶夫总统在讲话中表示，哈萨克斯坦支持成立“突厥国家组织+”机制的倡议。

此外，哈萨克斯坦总统提议设立网络安全理事会和数字创新中心。

【编译：小穆】