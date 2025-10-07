中文
    国家元首：应成立突厥世界研究者俱乐部

    哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7日在阿塞拜疆召开的第十二届突厥国家组织峰会上谈及加强组织成员国之间的人文合作问题。

    Мемлекет басшысы Түркі әлемін зерттеушілер клубын құруды ұсынды
    Коллаж: Kazinform / Akorda / Freepik

    讲话中，托卡耶夫总统提议明年在阿拉木图举办创意经济论坛。

    - 今年，阿克套市被宣布为突厥世界的文化之都。为此，我们举办了一系列活动。在里海沿岸举办了一场突厥文化节，超过十万名观众参加了这一重要活动。此外，阿拉木图市今年还成为突厥世界的青年之都。我们需要以兄弟情谊的精神教育年轻一代，并加强我们青年的文化融合。为此，我们提议明年在阿拉木图举办创意经济论坛。-他说。

    托卡耶夫总统表示，这样的举措将使各成员国青年更加团结，并提升他们的知识和技能。

    哈萨克斯坦总统还提议成立突厥世界研究者俱乐部。

    - 应在哈萨克斯坦举办一次特别活动，汇聚组织成员国知识界的代表。这项活动可以在我们组织长老理事会的框架内举行。此外，我们建议创建一个突厥世界研究人员俱乐部。该俱乐部可以在突厥学院的基础上成立。-他说。

    据此前报道，托卡耶夫总统在讲话中表示，哈萨克斯坦支持成立“突厥国家组织+”机制的倡议。

    此外，哈萨克斯坦总统提议设立网络安全理事会数字创新中心

    【编译：小穆】

    哈萨克斯坦 总统 突厥 突厥国家组织
