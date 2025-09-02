国家元首：中欧经哈萨克斯坦转运走廊运力将增五倍

支持“一带一路”倡议，深化交通物流合作

托卡耶夫表示，作为中国的亲密邻邦和可靠伙伴，哈萨克斯坦坚定支持习近平主席提出的“一带一路”倡议，并积极参与其落实。目前，经哈萨克斯坦陆路运输的中欧货物占85%。他指出，今年“多斯特克-莫因特”铁路第二线的开通将使中欧转运走廊的货运能力提升五倍。此外，哈萨克斯坦正全力拓展跨里海国际运输通道潜力。去年，该通道货运量达450万吨，同比增长62%。未来，哈萨克斯坦计划将这一数字提升至1000万吨。阿克套和库雷克港口的货运量也在稳步增长。

托卡耶夫强调，凭借双方共同努力，已启动多项大型基础设施项目，包括连云港的哈中物流终端和西安的干港。

他表示：“中国企业在交通物流领域的项目参与空间广阔，潜力巨大。”

推动经济多元化，深化产业合作

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦正推进一系列具有战略意义的矿业和冶金项目，中国企业积极参与其中。例如，福建恒旺投资公司在江布尔州建设年产300万吨钢的冶金厂，佳星国际公司在阿拉木图州布格特矿区启动钨矿加工项目。在建筑行业，中国玻璃公司完成了哈萨克斯坦独一无二的玻璃厂项目。近期，阿拉木图还将投产一家年产12万辆汽车的多品牌工厂，涵盖长城汽车、奇瑞和长安等品牌。此外，比亚迪将在阿拉木图建设电动巴士工厂。

他表示：“这些项目为哈萨克斯坦经济多元化开辟了道路，同时为提升出口能力提供了广阔机遇。类似案例还有很多，难以一一列举。”

农业合作潜力巨大

托卡耶夫特别提到，农业领域的合作潜力巨大。哈萨克斯坦耕地面积位居世界第六，面粉和粮食出口跻身全球前十，每年向海外供应超过1000万吨粮食和近200万吨面粉。他表示，中国市场对哈萨克斯坦至关重要，哈方可向中国每年出口高达200万吨粮食。

在推动农产品出口的同时，哈萨克斯坦重视与中国的农业加工合作。托卡耶夫对大连集团在阿克莫拉州建设小麦深加工企业及丰烽集团在江布尔州推进玉米加工项目的倡议表示支持，这些项目产品将出口至中国和欧洲。他呼吁中国企业积极参与有机和高品质畜牧产品的生产。

加强金融合作，吸引投资

托卡耶夫强调，“阿斯塔纳”国际金融中心是哈萨克斯坦吸引投资的坚实基础，目前已有来自多个国家的4200多家公司入驻，其中包括850家中国企业。哈萨克斯坦发展银行与中方领先金融机构合作，首次以人民币发行“点心债券”，成为中亚地区此类交易的首例，进一步增强了国际投资者对哈萨克斯坦金融体系的信心。

他表示，哈萨克斯坦为吸引大规模投资创造了有利条件，大型项目实施潜力巨大。

“中国商界人士可在哈萨克斯坦找到可靠伙伴，提升区域和全球声誉，并开拓新的发展机遇。我坚信，这些合作将进一步巩固经济联系，为两国战略伙伴关系注入新活力。这完全符合哈萨克斯坦的国家利益，相关项目的实施将始终受到国家最高领导层的关注。”托卡耶夫说。

根据此前报道，哈萨克斯坦-中国企业家委员会第八次会议2日上午在北京正式开幕。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与中华人民共和国国务院第一副总理、中共中央政治局常委丁薛祥共同出席会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】