罗马帝国衰亡如何塑造如今欧洲人？最新基因组学研究揭示遗传变迁

该论文介绍，从公元4世纪到7世纪，中欧从古典时代晚期过渡到中世纪早期。这一变迁以西罗马帝国覆灭、基督教传播等重大事件以及该地区政治格局的改变为标志。然而，人们此前对于普通人在此期间的生活状况所知不多。

在本项研究中，德国美因茨约翰内斯古腾堡大学Joachim Burger、Jens Blöcher、Leonardo Vallini研究团队与欧洲多国合作者一起，分析了258个德国南部古代墓地中从晚期罗马到中世纪早期(公元400年-700年)的人类基因组。结果表明，在晚期罗马，这一地区有北方血统的人群、罗马定居点的居民这两组遗传上截然不同的人群，后者具有高度遗传多样性，祖先源自整个欧洲，甚至来自亚洲。罗马帝国的瓦解使许多群体流动性增强，使新的社会兴起。尽管存在遗传多样性，这些不同本地群体发生了融合，共享相同的物质文化。

论文作者发现，罗马帝国衰亡时期，男性的预期寿命为43.3岁，女性为39.8岁，生育可能是女性早亡的一个主要风险因素，但这一地区的大多数儿童(81.8%)成长中至少有一名在世祖父母。他们指出，随着基督教的兴起，核心家庭和终身一夫一妻制逐渐受到重视。

论文作者总结说，这项研究发现为古典时代晚期到中世纪早期的过渡，包括欧洲亲属系统的起源提供了新见解。他们认为，这种转型相当复杂，不应仅通过“蛮族与罗马帝国的冲突”这一传统视角来看待。基因组学数据表明，迁徙并非大规模发生，而是以较小的、基于家庭或亲属的群体形式出现。