罗马帝国时代道路系统如何？考古研究全新绘制高分辨数字地图

施普林格·自然旗下专业学术期刊《科学数据》最新发表一篇考古学论文称，最新考古学研究绘制出公元150年前后罗马帝国道路的全新高分辨数字数据集和地图——Itiner-e，这项研究结果还将罗马帝国道路系统总长增加逾10万千米。

该论文介绍，在公元2世纪的鼎盛期，罗马帝国的居民超过5500万，其疆域从当今不列颠一直到埃及和叙利亚，尽管整体贯穿的道路网能促进帝国的发展和稳固，但罗马帝国道路网此前一直缺少完整的地图，且现有数字化呈现的分辨率较低。

在本项研究中，论文通讯作者、丹麦奥胡斯大学Tom Brughmans和西班牙巴塞罗那自治大学等合作者一起，利用考古和历史资料、地形图、卫星影像创建出Itiner-e。这个数字地图数据集覆盖299171千米的道路，比之前估算的188555千米增加超过10万千米，覆盖面积近400万平方千米。他们将道路覆盖范围增加归因于伊比利亚半岛、希腊、北非道路的覆盖面积增加，以及为适应现实地理情况而对之前拟定路线的调整，其中包括环山而建的弯曲道路而不是直线道路。

Itiner-e包含14769个路段，其中103478千米(34.6%)为主路，195693千米(65.4%)为辅路。研究团队指出，只有2.7%的道路能确定其精确位置，89.8%的道路位置精确度较低，7.4%的道路为推断。

论文作者总结说，Itiner-e是目前对罗马帝国道路最详细完整、可开放获取的数字化呈现，同时也明确当前对该道路系统的认知空白。Itiner-e今后或能用于研究罗马道路对帝国连通性、行政管理、迁徙以及疾病传播的影响。他们表示，Itiner-e尚无法显示道路系统随时间的变化，后续考古仍需进一步研究整个罗马帝国的这些变化。