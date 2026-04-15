哈国有意向土耳其出口小麦等农产品 两国经贸合作持续升温

—当前，双方农业领域交流保持良好态势。2025年，两国农业生产综合体贸易额增长超过25%，接近3.6亿美元。双方在农业技术和农业保险领域的经验交流也在持续深化，-别克帖诺夫说。

他指出，在下一阶段，推动贸易结构多元化、扩大出口品类并启动高附加值合资项目具有关键意义。

—我们有意向土耳其出口小麦、扁豆、饲料及油料种子。为此，建议两国主管部门就符合土耳其兽医及植物检疫标准的相关问题开展对接与合作，-别克帖诺夫强调。

此外，别克帖诺夫还邀请土方参与哈萨克斯坦“数据处理中心集群”基础设施建设。

—当前，哈萨克斯坦正面临在各经济领域全面引入人工智能、推进现代化转型的任务。中亚地区最大的两个超级计算机集群已在阿斯塔纳投入运行，Alem.AI人工智能中心也已正式启用。面向投资者的“数据处理中心集群”项目正在推进，并配套提供税收优惠和能源支持。我们欢迎土方共同参与相关基础设施建设，-他说。

他还表示，在突厥国家组织框架内，双方正推进网络安全委员会及CubeSat-12U卫星联合研制项目。

同时，他指出，在IT教育、金融科技、网络安全及电子政务服务等领域，双方合作潜力同样广阔。哈方愿在上述各方向同土方建立更加紧密的伙伴关系。

【编译：阿遥】