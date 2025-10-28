托卡耶夫和斯图布出席“哈萨克斯坦-芬兰”商业论坛

托卡耶夫总统表示，非常荣幸地欢迎芬兰总统亚历山大·斯图布对我国进行正式访问。

- 芬兰是我国人民非常了解的国家，也是哈萨克斯坦非常重要的战略伙伴。我祝愿哈萨克斯坦-芬兰商业论坛取得成功。我谨感谢亚历山大·斯图布总统提出举办此次重要论坛的倡议。我相信此次会谈将为两国进一步拓展经贸投资合作注入新的动力。我们与芬兰的伙伴关系建立在真诚友谊、相互理解，以及两国人民对创新、可持续发展和繁荣的共同愿望之上。-他说。

国家元首指出，芬兰总统对阿斯塔纳的正式访问将为两国关系进入新阶段奠定基础。

- 今天，我们与亚历山大·斯图布总统会谈时确认，我们有意拓展哈萨克斯坦与芬兰的伙伴关系，并寻求新的发展机遇。去年，芬兰对哈萨克斯坦的直接投资超过80%，总额近5亿美元。芬兰长期以来凭借其在创新和技术方面的领先地位，被公认为发达国家之一。通力、诺基亚、富腾等公司是芬兰成功最耀眼的典范。它们为哈萨克斯坦的进一步繁荣做出了贡献，并激励了新一代的创新者。如今，约有50家芬兰企业在哈萨克斯坦成功运营，其中包括迪古里拉、瓦锡兰、努尔米宁、美卓、维美德、佩克等世界知名品牌。哈萨克斯坦致力于扩大这种伙伴关系，并增加芬兰在哈的投资和商业团体。-托卡耶夫说。

Фото: Акорда

总统表示，哈萨克斯坦经济今年第三季度增长6.3%，几乎是主要国际组织全球增长预测的两倍，国内生产总值预计将超过3000亿美元。

- 就人均GDP而言，哈萨克斯坦在独联体国家中位居第一，甚至更高。然而，这一数字比芬兰低三倍。哈萨克斯坦的对外贸易额已超过1400亿美元，这也是该地区的最高纪录。我们与主要合作伙伴欧盟的贸易额接近500亿美元。中小企业是国家发展的基石，占国民经济总量的40%左右。我们全力支持中小企业发展，并在经济和政治领域推行全面改革。“强有力的总统——有影响力的议会——负责任的政府”的战略方针是国家政治方向的核心。这表明，即使在2027年全民公投通过宪法改革后，哈萨克斯坦仍将保持总统制共和国的立场。因此，“法律与秩序”的概念已成为我们国内政策的主要指导方针。我相信，法治为成功实施经济改革和创业创造了必要条件。-他说。

哈萨克斯坦总统指出，根据联合国贸发会议的数据，过去一年内陆国家新项目投资中，近80%都流向了哈萨克斯坦，其中价值超过10亿美元的项目，我国占了五分之一。托卡耶夫强调了哈萨克斯坦和芬兰之间一些前景光明的合作领域。

- 哈萨克斯坦位于欧亚大陆中心地带，是连接东-西方的战略要地。欧洲与中国之间陆路运输的货物约有85%经过我国境内。哈萨克斯坦是重要的陆路交通要道。通过发展跨里海国际运输路线（俗称“中间走廊”），哈萨克斯坦将巩固其作为洲际贸易中心通道的地位。为了进一步提升“中间走廊”的潜力，我们正在推出一个独特的数字管理平台——“智能货运”（Smart Cargo），以优化和协调过境流程。同时，我们高度赞赏芬兰公司Nurminen Logistics的努力，该公司在该地区建立了高效的多式联运网络。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统还指出，哈萨克斯坦正在积极推进里海沿岸阿克套港和库鲁克港的现代化改造。阿克套港集装箱枢纽一期工程计划于今年完工，年吞吐量达24万个集装箱。

- 我们致力于通过经验交流和先进技术解决方案，深化与赫尔辛基港和哈米纳-科特卡港等芬兰港口的合作。这将成为我们两国合作的新方向。我们诚邀芬兰企业携手合作，为建立欧洲与中亚之间高效可持续的交通运输联系做出贡献。-他说。

Фото: Акорда

总统认为核能是国家长期能源战略的重要支柱。据预测，到2030年，全球铀需求将增长28%，到2040年将翻一番。

- 哈萨克斯坦是全球最大的铀生产国之一，供应全球40%的需求。哈萨克斯坦原子能署与芬兰辐射与核安全局（STUK）已就和平利用核燃料和经验交流建立了伙伴关系。我们欢迎这一合作。在这方面，我们愿意在芬兰安全、可持续的核能解决方案的基础上，就核废料管理开展合作。与此同时，哈萨克斯坦致力于在煤电领域做出清洁、高效和环保的决策。我们的战略旨在引入现代技术，以最大限度地减少排放，并提高工业效率，特别是电力生产效率。因此，我们欢迎芬兰专家参与这项前景光明的合作。-托卡耶夫说。

国家元首感谢芬兰瓦锡兰公司在哈萨克斯坦引入创新型混合能源系统和灵活发电技术。总统指出，除了传统能源外，哈萨克斯坦还拥有丰富的矿产资源，其中许多尚未开发。

- 在对欧盟经济至关重要的34种稀土元素中，我国生产了21种。我们采取务实的策略：以原材料换取投资和技术。芬兰公司美卓在矿物加工和生产自动化领域提供先进的解决方案。我们认为在这一领域扩大合作潜力巨大。-他说。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦耕地面积居世界第六位，是世界十大粮食出口国之一，每年向世界市场供应约1000万吨小麦和200万吨面粉。

- 我们两国有机会建立合资企业，致力于农作物和畜产品深加工。这样，就有可能在整个农业生产链中生产出高附加值产品。我们建立了具体的合作机制。为了加强学术交流，并在“伊拉斯谟+”项目框架内推进联合项目，哈萨克斯坦国立农业研究大学与东芬兰大学建立了合作伙伴关系。哈萨克斯坦有意培养新一代农业专家，并在引进创新、可持续农业方法领域开展联合研究。-他说。

Фото: Акорда

哈萨克斯坦总统强调了人工智能领域合作的重要性，并向商业论坛的与会者表示，哈萨克斯坦的目标是在未来三年内成为一个完全数字化的国家。

- 芬兰凭借其LUMI超级计算机在人工智能和高性能计算领域处于领先地位。因此，我们可以在人工智能研究、高级数据分析、技术教育和创新生态系统等领域建立合作伙伴关系。-他说。

国家元首邀请芬兰企业与阿斯塔纳国际金融中心建立合作。他还指出，在环境保护和高效利用自然资源领域扩大联合倡议具有巨大潜力。

- SILAM系统采用先进的空气质量预测模型，在我国已成功运行。林业领域也拥有巨大的发展前景。我们特别重视推广环保的伐木方法、开发专业培训项目以及引进现代木材加工技术。芬兰在这些领域的先进经验可以为国家环保倡议“清洁哈萨克斯坦”的实施做出重要贡献。此外，它还为联合研究和投资开辟了道路。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦致力于成为芬兰企业值得信赖的长期合作伙伴。

- 今天的会议是加强我们经济合作的重要一步。本次论坛不仅仅是签署协议，更是为了在企业家、工程师和有远见的公民之间建立联系、增进信任。-他说。

Фото: Акорда

芬兰总统指出，哈萨克斯坦企业家的工作富有成效，并且两国商业结构之间相互信任。

- 我们生活在一个动荡、难以预测且复杂的地缘经济世界。在这种情况下，企业确实需要稳定。今天，哈萨克斯坦和芬兰签署了政治层面的协议。这些协议确保了稳定。此外，我们还签署了谅解备忘录并交换了文件。-斯图布说。

据此前报道，10月28日，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府举行隆重的欢迎仪式，欢迎芬兰总统亚历山大·斯图布对哈萨克斯坦进行的正式访问。

随后，哈芬两国总统举行小范围和大范围会谈。

【编译：小穆】