哈萨克斯坦和土耳其议长到访突厥斯坦

土耳其大国民议会议长参访位于突厥斯坦市的阿热斯坦巴布陵墓和霍贾·阿赫梅特·亚萨韦陵墓，诵经祈福。

访问框架下，土耳其大国民议会议长还参访了霍贾·阿赫梅特·亚萨韦哈萨克-土耳其国际大学，并出席主题为“21世纪突厥世界的地位”的研讨会。

-昨天，我与哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫举行了会晤。还同哈萨克斯坦议会议长举行了会谈。今天，我还在这里有幸见到大家。哈萨克斯坦对我们来说很特殊，而霍贾·阿赫梅特·亚萨韦是伊斯兰世界的重要人物。他的作品和高贵遗产遍布世界各地。亚萨韦对安纳托利亚和巴尔干地区的教诲有迹可循。学者的智慧和学问遗产将我们的国家联系在一起。-库尔图尔穆什说。