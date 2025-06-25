旅游和体育部：推动农业旅游发展 法案和规范正在制定

穆尔扎波森诺夫指出，发展乡村旅游是当前工作的重要方向之一。这不仅有助于保护文化遗产和传统生活方式，还将促进各地区的可持续发展。

他介绍，旅游和体育部已举办“2025年最佳旅游乡村”全国竞赛，以推动乡村旅游领域发展。通过这一竞赛，确定了一批具有发展潜力的乡村，并有效提升了当地居民参与旅游业的积极性。与此同时，为支持农业旅游，相关部门正在制定一项法案，拟允许农民开展旅游服务。目前，旅游和体育部正与农业部合作，联合编制农业旅游服务规范。

穆尔扎波森诺夫表示，这些规范旨在推动乡村小微企业和家庭经营项目合法化，并为其提供必要支持。

—我们还专门编制了农业旅游（包括民俗旅游）方法指南，面向农民和民宿经营者。目前，已有900多名村民接受了培训，学习如何开办和经营民宿。-穆尔扎波森诺夫补充说。

他还指出，2024年全国各地国家自然公园共接待游客超过280万人次，较2023年增长18%。

【编译：阿遥】