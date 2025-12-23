中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    22:25, 23 12月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦和阿塞拜疆之间的首批渡轮将于2026年投入运营

    哈萨克国际通讯社讯）格鲁吉亚公司计划开通6艘往返哈萨克斯坦和阿塞拜疆的渡轮航线。首批两艘渡轮将于明年投入运营。

    2026 жылы Қазақстан мен Әзербайжан арасында алғашқы паромдар қатынайды
    Фото: Орталық коммуникациялар қызметі

    曼格斯套州州长努尔达乌列特·科伊勒拜在中央通讯服务中心举行的新闻发布会上表示，该项目将有助于组建哈萨克斯坦国内渡轮船队，提高货物周转率，并促进航运业发展。

    - 明年我们将与格鲁吉亚企业合作，开通库里克港和阿利亚特港（阿塞拜疆）之间的6艘渡轮航线。目前，已有两艘渡轮驶入里海，将于2026年上半年投入运营。之后每年将新增两艘渡轮，到2028年，将有6艘渡轮全面投入运营。-他说。

    与此同时，今年曼格斯套州跨里海国际运输航线的货物运输量增长了20%，达到250万吨。Semurg Invest公司计划到2027年将船队规模扩大到6艘。今年，该公司已下水一艘7000吨级的船舶。

    2026年，该地区将启动一座新海港的建设。根据国家元首和政府为吸引投资者而作出的指示，相关谈判已持续一年。

    - 投资协议目前正在敲定中，将于今年年底或明年初签署，建设工作将于2026年第二季度启动。目前，项目用地已确定，相关手续正在办理中。该项目将有助于形成一条新的国际运输走廊——“中国-哈萨克斯坦-阿克套-巴库-波季-欧洲”。-州长说。

    据此前报道，曼格斯套州将于2026年开通阿克套至乌鲁木齐直飞航班。

    【编译：小穆】

    哈萨克斯坦 阿塞拜疆 曼格斯套州 格鲁吉亚 交通运输 跨里海国际运输路线/中间走廊
