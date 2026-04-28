哈萨克斯坦和中国将开展联合病虫害监测

消息称，农业部农工业和商业国家监察委员会主席萨肯·哈尼别科夫，以及国家农业科学教育中心代表出席了会议。

中国代表团成员包括新疆维吾尔自治区市场监督管理局副局长朱新，以及新疆计量检测研究院、新疆质量基础设施发展研究院、EAVISION机器人技术公司和SUNKAR EAVISION LLP公司的工作人员。

会谈中，双方特别关注系统性地防止包括蝗虫在内的危险害虫蔓延。两国及其边境地区均已采取相关措施。

会议探讨了使用无人机进行农田作业监测和定向处理的相关问题。

会议期间，与会者就跨境有害生物监测领域的最新进展交换了信息，讨论了无人机的实际应用，以及所用设备的测量、测试和有效性评估等问题。

双方根据会谈结果指出，植物检疫安全问题需要各方协调努力。有效监测、快速数据交换和先进技术的引进是农业部门可持续发展和农作物保护的主要条件。

双方达成的共识确认，哈萨克斯坦与中国的伙伴关系将有助于加强国家和地区层面的植物检疫安全。

【编译：小穆】