托卡耶夫总统会见世界犬业联盟主席雅克尔

会见中，双方围绕保护哈萨克本土犬种、建立稳定遗传基因库等议题，探讨了与世界犬业联盟深化合作的前景。

托卡耶夫总统对雅克尔在推动塔兹犬作为本土犬种获得初步认可过程中所给予的支持表示感谢。相关决定由世界犬业联盟总委员会于2024年在阿姆斯特丹举行的会议上通过。

托卡耶夫总统指出，保护塔兹犬和托别特犬不仅具有科研价值，也承载着与传统生活方式密切相关的历史文化意义。在哈萨克民族的传统观念中，犬被视为“七宝”之一。

在系统性保护工作的推动下，目前在哈萨克犬业联合会统一纯种犬登记名录中，已登记近4000只塔兹犬，相关法律法规亦已陆续出台并实施。

此外，位于杰特苏州的一座国家级中心即将建成。该中心将重点开展犬种选育工作，并为饲养者提供科研与技术支持。

为弘扬民族文化遗产，自今年起，每年9月3日被设立为“哈萨克塔兹犬与托别特犬日”。

雅克尔在会见中对托卡耶夫总统长期以来对本土犬种保护工作的重视表示感谢。同时，他还介绍了世界犬业联盟的整体运作情况，该组织目前拥有来自全球100个国家的成员。

Фото: 总统府

会见结束时，托卡耶夫总统授予雅克尔二级"友谊"（Достық）勋章，以表彰他对我国犬业发展所作出的贡献。

当天，托卡耶夫总统会见了日本国会日哈友好议员联盟主席西村康稔。

【编译：阿遥】