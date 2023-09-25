托卡耶夫总统会见鞑靼斯坦领导人明尼哈诺夫

会谈中，双方就经贸、投资、农业和人文领域合作关系发展前景进行了讨论。

托卡耶夫总统指出，鞑靼斯坦是与哈萨克斯坦之间经贸合作最紧密的俄罗斯地区。

-哈萨克斯坦和鞑靼斯坦的合作关系发展迅速，也可以说与俄罗斯联邦之间的多边合作关系发挥重要作用。2022年，哈萨克斯坦和鞑靼斯坦之间的贸易量增长22.5%，总额达5.97亿美元。目前，鞑靼斯坦卡马汽车厂(КАМАЗ)和鞑靼斯坦石油（Татнефть）公司在哈萨克斯坦境内正在落实大型项目。-他说。

明尼哈诺夫感谢哈萨克斯坦总统的热情接待，并高度评价了在阿斯塔纳举行的国际创新工业展览会（INNOPROM）。

-我们的38家企业和100多名代表参加了该展览。我们的目标不仅是推广大型企业和加强经贸合作，并为中小企业与贵国开展积极工作创造条件。-他说。

会谈中，托卡耶夫总统指出了哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作论坛的重要性。据了解，今年11月在库斯塔奈举行的论坛的主题为农业。

哈萨克斯坦总统表示，双方在农产品生产领域有着巨大的合作潜力。