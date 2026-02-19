中文
    米兰冬奥会场外一幕：史努比狗狗为沙伊多罗夫点赞

    哈萨克国际通讯社讯）18日，美国知名说唱歌手史努比狗狗向哈萨克斯坦花样滑冰奥运冠军米哈伊尔·沙伊多罗夫表示祝贺，并与其合影留念。

    米兰冬奥会场外一幕：史努比狗狗为沙伊多罗夫点赞
    Фото: Сәли Сабыров

    据哈萨克斯坦国家奥委会官方Instagram账号发布的视频显示，这位原名为小卡尔文·科多扎·布罗德斯的国际巨星，在米兰市中心主教堂广场与米哈伊尔·沙伊多罗夫亲切会面。

    史努比狗狗对这位哈萨克斯坦奥运冠军取得的优异成绩表示衷心祝贺，双方在现场留下了珍贵的合影。

    据悉，史努比狗狗此次受邀担任NBC环球第25届冬奥会的特约评论员。此外，他还在米兰参与了本届冬奥会的火炬接力活动。

    此前，这位美国艺人还作为特别嘉宾观看了美国队与加拿大队之间的冰壶比赛，并走上冰场与运动员互动，近距离感受奥林匹克赛场氛围。

    Снуп Догг Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоровты құттықтады
    Фото: Сәли Сабыров

    在米兰冬奥会期间，史努比狗狗频频现身各大赛场，为美国代表团助威，并通过多种方式向全球观众推广冬季运动。

    Снуп Догг
    Фото: olympics.com

    值得一提的是，2月14日，米哈伊尔·沙伊多罗夫在男子单人滑比赛中凭借出色发挥摘得金牌。这也是哈萨克斯坦时隔32年后，再次在冬奥会花样滑冰项目上夺冠。

    【编译：阿遥】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 奥运会 冬奥会 冬奥会2026
