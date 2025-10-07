哈萨克斯坦总统：水资源短缺或将很快成为中亚地区最紧迫的挑战

托卡耶夫总统表示，当前形势下，需要特别重视能源问题。

- 这是我们经济的支柱，也是我们战略伙伴关系的基础。目前，我们正在实施联合基础设施项目。我们正在研究安全便捷的能源运输方式。哈萨克斯坦、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦之间的绿色能源走廊就是该领域富有成效合作的典范。与此同时，我们认为应特别关注可再生能源，尤其是太阳能。为此，我们提议在突厥国家组织框架内成立能源效率最佳实践理事会。然而，石油、天然气、铀、煤炭和稀土矿的开发和高效利用仍然是哈萨克斯坦能源战略的基础。-他说。

国家元首表示，水资源短缺已成为当今世界的一个严重问题，并可能很快成为中亚地区最紧迫的挑战。

- 鉴于河流和水资源是共同财产，我们认为需要采取新的方法来有效利用它们。我们可以采取一项联合计划，建立灌溉系统的数字化控制，广泛使用滴灌技术，并提高水库的效率。众所周知，里海的水位正在萎缩。我们都对此感到担忧。古老的里海对突厥民族一直有着特殊的意义。它可以说是我们民族之间的纽带。近年来，海平面下降对该地区的生态和经济造成了负面影响。这是一个全球性问题。我在上海合作组织峰会和联合国大会上都说过这一点。作为邻国和接壤国家，我们必须特别重视改善里海局势。我呼吁突厥国家在这方面携手合作，开展联合项目，并支持国际倡议。哈萨克斯坦计划在联合国的支持下于明年4月举行一次地区峰会。峰会主题是：“可持续未来的共同愿景”。我们希望突厥国家能够积极参与此次峰会的高层工作。-托卡耶夫说。