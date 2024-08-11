哈萨克斯坦或将成为中亚主要粮食生产国：未来十年的挑战与机遇

什么是粮食安全？

1996年世界粮食峰会对粮食安全的定义：“粮食安全意味着所有人在任何时候，身体上和经济上都能获得充足、安全和营养的食物，以满足他们的膳食需求和偏好，并过上积极健康的生活。”

根据欧亚开发银行的分析报告，粮食的实际可得性取决于国内生产和进口能力。国内生产则依赖于一个国家在生产普通食品方面的比较优势和生产效率。然而，现代社会的食品不仅仅是农场或田地的产物，农业在最终食品价格中的占比正逐渐下降，价格的大部分由加工、包装、储存、运输和贸易等环节形成。因此，即便一个国家能够自产大量农产品，如果缺乏足够发达的市场基础设施，粮食的实际可得性仍然会受到限制。

中亚国家粮食安全理念

中亚各国已在国家层面制定了粮食安全理念，尽管在定义和目标上存在一些差异，但总体上是相似的。

哈萨克斯坦将粮食安全视为经济安全的组成部分，认为只要国家能确保居民获得足够数量、高质量且安全的食品以满足生理需求和人口增长，就实现了粮食安全。尽管粮食独立并未直接纳入粮食安全的定义中，但被视为实现经济安全的关键条件。如果基本粮食年产量低于居民年消费量的80%，则被认为粮食独立尚未实现。

吉尔吉斯斯坦的粮食安全理念也包括确保粮食独立，除了满足居民按最低消费标准获得食物的物理和经济可得性外，还要求降低对进口食品的依赖。粮食独立的阈值同样设定为80%。

塔吉克斯坦将粮食安全定义为“国家保障居民正常生活所需食物需求的能力”。国家发展战略（2030年）将确保粮食安全和居民获得高质量食物作为战略目标之一。该战略计划到2030年将粮食自给率提高到70%，并将居民食品支出占总收入的比例降低到40%。

Коллаж: Kazinform

乌兹别克斯坦的法律法规中尚未明确定义“粮食安全”一词。2019年，该国经济部曾起草《粮食安全法》并征求公众意见，但尚未通过。该草案将粮食安全定义为国家的一种状态，即国家实现粮食独立，并能持续保障居民在身体和经济上获得足够、安全和高质量的食物，以满足其膳食需求和偏好，从而过上健康积极的生活。粮食独立的标准是，国家每年生产的重要食品不低于居民按生理需求计算的年消费量的80%。乌兹别克斯坦的《2020-2030年农业发展战略》将粮食安全列为战略重点之一。

中亚各国农产品自给情况

根据欧亚开发银行的最新数据，对构成粮食安全篮子的食品资源和利用情况进行的平衡分析显示，中亚各国在大部分食品上的自给率超过了各国为确定“粮食独立”概念而设定的80%至95%的水平。南部国家在生产水果和蔬菜等传统作物方面表现最佳。然而，吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦在植物油、谷物和糖类自给率方面有所不足。哈萨克斯坦的糖类和水果生产能力也不够立项。

不仅在生产方面，各国在食品消费方面也存在显著差异。根据联合国粮农组织（FAO）的数据，中亚各国的平均膳食能量值有所不同：吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的这一指标较低，而哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦则超过了2800千卡/日。

尽管吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的经济规模相对较小，但它们仍然依赖食品进口，是食品净进口国。在中亚国家中，哈萨克斯坦是唯一的净出口国（按能量值计算）。因此，近年来，整个中亚地区总体上处于粮食短缺的状态。同时，所有国家在主要营养元素的膳食平衡方面都存在问题，即植物性食品的比例较高。

对于一些特定食品，人均消费量仍低于中亚各国规定的标准，具体如下：

哈萨克斯坦 ：乳制品、肉类、鸡蛋、水果、浆果、蔬菜、面包制品。

：乳制品、肉类、鸡蛋、水果、浆果、蔬菜、面包制品。 吉尔吉斯斯坦 ：肉类、鱼类、鸡蛋、植物油。

：肉类、鱼类、鸡蛋、植物油。 塔吉克斯坦：乳制品、肉类、水果、浆果、土豆、植物油。

气候变化对农业的影响

中亚地区是受气候变化影响最为严重的地区之一。该地区的气温升高速度快于全球平均水平。过去三十年，年平均气温上升了0.5摄氏度，预计到2085年将进一步上升2.0至5.7摄氏度。极端天气事件的频率和强度增加，首先威胁到农业生产和粮食安全，导致冰川面积缩小，过去50年冰川体积减少了近30%。这可能导致河流径流减少，从而威胁到该地区的农业和粮食安全。土壤干化可能导致农作物产量下降30%至50%。

据吉尔吉斯斯坦畜牧业和牧场研究所研究员纳塔莉亚·基利亚佐娃介绍，全球变暖对农业的影响体现在多个方面。

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

-首先，气温升高导致气候带变化，进而影响农作物选择。许多植物对生长温度有特定要求，气候变化可能限制其种植范围。其次，气候变化影响降水分布。降水量的增加或减少都会对农田产生重大影响。降水不足会导致干旱，进而导致绝收。而降水过多则可能引发洪水或土壤侵蚀。第三，温度变化有利于某些害虫的繁殖和疾病传播，从而导致产量下降。-她说。

基利亚佐娃认为，气候变化对农业产生了重大影响，因此，农业生产需要提高适应气候变化的能力。

哈萨克斯坦将成为主要粮食生产国

分析师预测，到2035年，哈萨克斯坦将通过增加谷物产量，成为中亚地区的主要粮食盈余生产国。而该地区其他国家由于土地和水资源短缺，以及整体经济形势复杂，其潜力受到很大限制。这些国家将不得不依赖进口更多的必需食品。

欧亚开发银行预测，到2035年，中亚各国的粮食自给率不会发生显著变化。甚至在一些国家，由于受制于地区特点和经济因素，自给率可能会下降。中亚地区农业发展将受到新土地开发潜力有限、水资源短缺、技术进步缓慢等因素的制约。同时，高人口增长将对农业和粮食安全造成持续压力。

2035年，只有在哈萨克斯坦成功实施国家规划的情况下，中亚地区才有可能实现粮食自给。哈萨克斯坦有望将其粮食产品能量值的自给率提高到127%至143%，巩固其作为净出口国的地位。如果吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦成功实施国家规划，其自给率也将有所改善，分别达到76%至89%和69%至83%。而塔吉克斯坦的粮食自给率可能会下降至53%。

根据英国《经济学人》杂志编制的2022年全球粮食安全指数（GFSI），哈萨克斯坦在113个国家中排名第32位（2021年为第39位），乌兹别克斯坦排名第59位，吉尔吉斯斯坦排名第63位，塔吉克斯坦排名第75位。

哈萨克斯坦政府对农工综合体的支持

2023年，哈萨克斯坦政府拨款1.2万亿坚戈用于支持农工综合体的发展。其中，各渠道的农业补贴约为5000亿坚戈，农业企业贷款总额为4616亿坚戈。政府推出了一套统一的国家补贴信息系统，农民可以免费使用该系统，并且该系统已与所有政府数据库集成。在这一框架下，还引入了“等候名单”机制，确保中小农场能够公平获得补贴。首次将温室大棚农民在非生长季节种植蔬菜时消耗的电力、天然气和煤炭费用纳入补贴范围。

此外，哈萨克斯坦北部地区在农业工业化项目实施方面的成功经验正在向其他地区推广。该机制包括通过社会企业公司提供2.5%的优惠贷款。65个奶牛场已获得了总计1000亿坚戈的融资，这将每年增加37.3万吨牛奶的产量。

根据国家元首的指示，哈萨克斯坦启动了“Auyl Amanaty”国家项目，旨在通过发展农业合作社来提高农村居民的收入。为此，2024年将拨款1000亿坚戈。

政府也在积极收回未被利用或违规发放的农业用地。自2024年初以来，计划收回的200万公顷农业用地中，已有115万公顷收归国有。考虑到牧场短缺的紧迫性，收回的土地将优先用于农业生产，并分配给相应的居民点。

Фото: АгроТаг

得益于政府的支持，农业投资持续增长。今年上半年，农业领域吸引了4100亿坚戈的投资，计划到今年年底投资总额将达到1.7万亿坚戈。2024年初，国内农业部门启动了50多个投资项目，总额超过300亿坚戈。

政府还批准了《至2028年再加工发展综合计划》，旨在将加工产品的比例提高到原料产出的70%。该计划将拨款3720亿坚戈，其中1500亿坚戈用于投资，2220亿坚戈用于营运资金。

区域农业发展前景

欧亚开发银行的分析人士认为，保障国家粮食安全应始终是中亚国家农业政策的首要任务。增加农业出口可以作为一项附加任务，通过这项任务，不仅可以更大程度地发挥现有资源的潜力，还能在不损害粮食安全的前提下，对整体经济动态和农村地区的社会经济状况产生积极影响。

对于气候干燥的地区，气候变化将成为农业发展的关键因素，可能导致农作物产量和牲畜生产力大幅下降。为适应这些变化，制定相关政策，特别是发展改良和引入节水技术，将具有重要意义。

亚洲开发银行的分析人士指出，中亚国家在粮食安全方面面临严峻挑战，但通过在新的合作框架下共同努力，可以找到长期解决方案。该框架由中亚区域经济合作计划成员国批准，主要包括三个方面：农业、知识和科学研究方面的经验交流；共同发展食品生产和销售链；通过完善食品安全系统扩大贸易。解决这些问题可以吸引对该地区食品工业的外国直接投资，从而增加供应，满足各国对食品的需求，并扩大产品在中亚以外地区的销售市场。

大多数专家认为，该地区国家应在加强区域合作的框架内，综合解决粮食安全问题。尽管各国之间已签署了数十项协议，但仍有必要在货物运输、工业生产和能源等方面加强合作，以提高该地区国家在粮食安全等方面的综合实力。

【编译：阿遥】