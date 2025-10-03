别克帖诺夫：哈萨克斯坦将加快推进重大能源项目

他表示，哈萨克斯坦正在实施一系列重大项目。

石化产业方面，年产50万吨的聚丙烯工厂已建成投产，年产125万吨的聚乙烯项目正在推进，同时还启动了丁二烯和尿素生产计划。到2030年，计划实施六个总额超过150亿美元的项目。炼油能力也在不断提升，奇姆肯特炼油厂将扩产至1200万吨，在扎瑙津、卡沙甘和田吉兹地区的天然气加工项目正在建设中，“贝纽-博佐伊-奇姆肯特”天然气管道二线也在加快推进。

别克帖诺夫指出，哈萨克斯坦还与国际伙伴合作，正在实施总装机容量超过4吉瓦的可再生能源项目，并已开工建设三座总装机1吉瓦的现代化燃煤电站。根据到2040年的行业发展规划，炼油能力将提升至3900万吨，加工深度将达到94%。

他强调，数字化和人工智能正在成为能源领域发展的关键驱动力。人工智能广泛应用于地质勘探、石油开采、运输和加工环节，不仅提升了现有油田的产能，也为中小型油田开发带来新机遇。在总统倡议下成立的人工智能与数字发展部，正推动创新加速融入经济的各个领域。与此同时，随着能源需求不断增长，稀有金属和铀的开采，以及核电站建设的重要性愈加突出。

值得一提的是，今年的活动共汇聚了来自50多个国家的逾2500名代表和300多家大型企业的代表，包括中亚各国官方代表团、国际组织负责人、全球及本国能源企业高管、知名专家和学术界人士。作为能源领域的重要国际平台，“哈萨克斯坦能源周—2025”正成为研讨前沿问题、提出创新方案、并推动区域及全球合作的重要舞台。

根据此前的报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向大会参与者和嘉宾发表书面致辞。

【编译：达娜】