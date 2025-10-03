中文
    别克帖诺夫：哈萨克斯坦将加快推进重大能源项目

    哈萨克国际通讯社讯）在阿斯塔纳举行的“哈萨克斯坦能源周—2025”和第十六届KAZENERGY欧亚论坛全体会议上，哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫向与会代表介绍了哈萨克斯坦能源领域的最新进展和未来规划。

    Олжас Бектенов
    Фото: Үкімет

    他表示，哈萨克斯坦正在实施一系列重大项目。

    石化产业方面，年产50万吨的聚丙烯工厂已建成投产，年产125万吨的聚乙烯项目正在推进，同时还启动了丁二烯和尿素生产计划。到2030年，计划实施六个总额超过150亿美元的项目。炼油能力也在不断提升，奇姆肯特炼油厂将扩产至1200万吨，在扎瑙津、卡沙甘和田吉兹地区的天然气加工项目正在建设中，“贝纽-博佐伊-奇姆肯特”天然气管道二线也在加快推进。

    别克帖诺夫指出，哈萨克斯坦还与国际伙伴合作，正在实施总装机容量超过4吉瓦的可再生能源项目，并已开工建设三座总装机1吉瓦的现代化燃煤电站。根据到2040年的行业发展规划，炼油能力将提升至3900万吨，加工深度将达到94%。

    他强调，数字化和人工智能正在成为能源领域发展的关键驱动力。人工智能广泛应用于地质勘探、石油开采、运输和加工环节，不仅提升了现有油田的产能，也为中小型油田开发带来新机遇。在总统倡议下成立的人工智能与数字发展部，正推动创新加速融入经济的各个领域。与此同时，随着能源需求不断增长，稀有金属和铀的开采，以及核电站建设的重要性愈加突出。

    值得一提的是，今年的活动共汇聚了来自50多个国家的逾2500名代表和300多家大型企业的代表，包括中亚各国官方代表团、国际组织负责人、全球及本国能源企业高管、知名专家和学术界人士。作为能源领域的重要国际平台，“哈萨克斯坦能源周—2025”正成为研讨前沿问题、提出创新方案、并推动区域及全球合作的重要舞台。

    根据此前的报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向大会参与者和嘉宾发表书面致辞。

    【编译：达娜】

    哈萨克斯坦 能源 首都
