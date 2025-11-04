哈萨克斯坦超市将开始销售赛加羚羊肉

别尔达林指出，赛加羚羊的资源管理由生态和自然资源部负责，而农业部则负责兽医监管。

- “我们对所有屠宰点进行监控。目前销售并未受到限制，因为在采取任何限制措施之前，我们都会先进行健康监测。所有过程都在控制之中，截至目前并未发现疾病，因此销售可以自由进行。”

此前，社交媒体上有用户发布消息称，赛加羚羊肉在哈萨克斯坦部分零售点的价格仅为每公斤1700至1800坚戈。

牛肉价格已趋稳

与此同时，农业部长阿依达尔别克·萨帕若夫表示，政府不会允许节日前肉价大幅上涨。他指出，近期哈萨克斯坦肉类在国外需求上升，这也带动了国内价格波动。

- “随着需求增加，价格略有上升，但现在已经趋于稳定。目前全国平均牛肉零售价为每公斤3249坚戈。” - 部长说。

萨帕若夫补充称，农业部工作人员于11月3日走访了多家商店与市场，发现牛肉的零售价格普遍在3500–3600坚戈/公斤之间，而部分优质牛排或上等部位价格则达到4300–5000坚戈/公斤。

“平均价格是稳定的，近期将维持在3500–3600坚戈的水平。”

他还回应称，农业部将尽力维持肉价稳定，避免节日期间或未来出现过快上涨。

【编译：达娜】