中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:46, 04 11月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦超市将开始销售赛加羚羊肉

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦农业部副部长阿曼哈里·别尔达林11月4日在新闻发布会上表示，赛加羚羊肉将在全国各大超市正式上架销售。目前各屠宰点正在进行赛加羚羊的屠宰作业，检测结果显示赛加肉中未发现任何传染性疾病。

    ет комбинаты
    Фото: Әділет Беремкулов/Kazinform

    别尔达林指出，赛加羚羊的资源管理由生态和自然资源部负责，而农业部则负责兽医监管。

    - “我们对所有屠宰点进行监控。目前销售并未受到限制，因为在采取任何限制措施之前，我们都会先进行健康监测。所有过程都在控制之中，截至目前并未发现疾病，因此销售可以自由进行。”

    此前，社交媒体上有用户发布消息称，赛加羚羊肉在哈萨克斯坦部分零售点的价格仅为每公斤1700至1800坚戈。

    牛肉价格已趋稳 

    与此同时，农业部长阿依达尔别克·萨帕若夫表示，政府不会允许节日前肉价大幅上涨。他指出，近期哈萨克斯坦肉类在国外需求上升，这也带动了国内价格波动。

    - “随着需求增加，价格略有上升，但现在已经趋于稳定。目前全国平均牛肉零售价为每公斤3249坚戈。” - 部长说。

    萨帕若夫补充称，农业部工作人员于11月3日走访了多家商店与市场，发现牛肉的零售价格普遍在3500–3600坚戈/公斤之间，而部分优质牛排或上等部位价格则达到4300–5000坚戈/公斤。

    “平均价格是稳定的，近期将维持在3500–3600坚戈的水平。”

    他还回应称，农业部将尽力维持肉价稳定，避免节日期间或未来出现过快上涨。

    【编译：达娜】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 农业 社会 畜牧业 食品
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读