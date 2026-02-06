哈萨克斯坦将举办肉牛产业发展论坛

农业部指出，哈萨克斯坦具备发展肉牛产业的良好基础。一方面，国内牛只存量充足；另一方面，地理位置优越，可为主要销售市场提供高效物流通道。充分释放这一潜力，需要持续完善肉类加工体系、提高生产效率、引入现代化标准，并进一步加强行业主体之间的协同合作。相关问题目前已成为主管部门重点关注方向。

在此背景下，2026年 Dala.Camp 论坛将于2月14日至15日举行，围绕肉牛产业发展议题展开深入讨论。

Фото: gov.kz

本届论坛以“哈萨克斯坦肉牛产业：未来发展路线图”为主题，届时将汇聚政府机构、农业企业、行业协会、投资机构及专业分析人士，共同探讨产业发展方向。

主办方表示，论坛预计将吸引来自哈萨克斯坦、其他中亚国家、美国、巴西、欧洲国家、阿联酋和土耳其等地的约150名代表参会。参会机构包括世界动物卫生组织、伊斯兰粮食安全组织、哈萨克斯坦畜牧业者联盟、种畜领域行业机构，以及哈萨克斯坦投资公司（Qazaqstan Investment Corporation）、iGPS 和多家农业工业综合体大型企业。

论坛首日将重点讨论哈萨克斯坦在全球肉类市场中的定位、出口重点方向、国家支持机制、国际兽医标准以及投资机遇。第二天则将围绕提高农场经营效率、财务建模、数字化应用以及农业生产者管理能力建设等议题展开交流。

此外，论坛期间还计划举办畜牧业及相关领域投资项目推介会，为潜在投资合作搭建对接平台。

【编译：达娜】