北哈州获引进30余个中国粮食品种 哈中共建农业科技园

据霍兹巴耶夫大学（Kozybayev University）介绍，该校去年与中国河南农业投资集团合作，在克孜勒扎尔区启动哈中农业技术与出口发展科技园项目。近日，中方合作企业代表团到访当地，与州政府及校方举行会谈，总结前期工作并敲定下一阶段计划。

项目框架下，双方已启动品种研究与育种合作，示范园总体规划及注册程序也在同步推进。此次中方专家携带来自中国的32个农作物品种入境，包括12个小麦品种、18个玉米品种及2个大豆品种，总重量177公斤。

河南农投国际投资有限公司董事田健伟表示，在北哈州政府支持下，与大学的合作正系统推进。中国方面已与河南省高校及科研机构达成协议，后续将继续推进示范园选址，并与当地专家细化合作方案。

Фото: Kozybayev University

根据规划，未来示范园总建筑面积约3.5万平方米，将建设实验室、温室综合体、农产品加工设施、仓储物流基础设施、行政楼及宿舍等配套设施。

河南农业投资集团是一家按照“从田间到餐桌”模式运营的全产业链国有企业，业务涵盖粮食收购、乳肉加工、物流体系建设、质量监管、现代农业技术推广及进出口贸易。

Фото: Kazinform

该集团计划向哈萨克斯坦科技园项目投资约1000万美元。当地认为，该项目具有重要战略意义，不仅有助于吸引外资、创造就业岗位、形成产业集群，也将推动种业发展、农业深加工、温室农业扩张，并为北哈产品进入中国市场建立稳定出口通道。

校方表示，除经济效益外，该项目还将提升学校科研与教学能力，为农户、学生及农业从业者提供现代化实践平台，未来有望成为带动区域农业升级的重要引擎。

【编译：达娜】