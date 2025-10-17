哈萨克斯坦经济持续稳定发展 社会保障与基础设施建设成效显著

预算收入增长，社会支出优先

贝森巴耶夫指出，2024年哈萨克斯坦预算收入超过440亿美元，较乌兹别克斯坦（264亿美元）高出逾1.5倍，较吉尔吉斯斯坦（44亿美元）高出10倍。预算以社会保障为导向，60%的支出用于社会领域。每年用于养老金和福利调整的预算支出增加1万亿坚戈，而邻国的相关支出却呈下降趋势。

他还提到，今年以来国际储备（包括黄金外汇储备和有价证券）增长20%，达到522亿美元。国家基金资产规模为640亿美元，约合63万亿坚戈，相当于国家三年预算总和。据国际货币基金组织数据，全球仅有57个国家拥有类似的国家基金。

控制债务与经济增长目标

贝森巴耶夫强调，哈萨克斯坦通过严格政策有效控制了国家债务增长。2023年，国家债务为743亿美元，占国内生产总值（GDP）的25.3%，远低于乌兹别克斯坦（37%）、吉尔吉斯斯坦（45.5%），以及部分东欧国家如斯洛伐克（95%）、克罗地亚（55%）、保加利亚（44%）和罗马尼亚（39%）。

根据规划，到2029年，哈萨克斯坦GDP预计翻倍，达到4500亿美元。2025年前9个月，GDP增长率为6.3%，专家预计年底前可达6.5%。目前，人均GDP约为1.4万美元。

基础设施与经济多元化并进

在基础设施和物流领域，哈萨克斯坦同样取得长足进步。2024年，道路建设覆盖1.2万公里，93%的国家级道路和89%的地方道路达到标准状态。新修订的《预算法典》引入了提高预算规划和管理的透明度与责任感的机制，国家基金的定向转移支付受到严格限制，仅用于关键基础设施项目融资。

贝森巴耶夫总结道：“这些成就得益于总统倡导的经济自由化和多元化改革，为哈萨克斯坦的可持续发展奠定了坚实基础。”

值得一提的是，16日，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持召开政府会议，重点研究落实国家元首关于完善经济改革实施进程、确保改革成果惠及民众的相关任务，并宣布推出一揽子维护经济稳定措施。

【编译：木合塔尔·木拉提】