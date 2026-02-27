塞尔维亚总统：哈萨克斯坦经济蓬勃发展，其多方位外交政策正在成功推进

塞尔维亚总统还表示，希望哈萨克斯坦人民在托卡耶夫总统的领导下继续取得新的成就。

- 哈萨克斯坦拥有光明的未来。塞尔维亚有很多东西要向贵国学习。我毫不羞愧地说，我以您和哈萨克斯坦人民为榜样。我们两国之间真正的友谊将是我们未来关系的基础。我们可以在经济、农业、信息技术、人工智能、机器人和教育等领域发展这些联系。-他说。

武契奇表示，他饶有兴趣地观看了2026年阿联酋特警挑战赛国际比赛，哈萨克斯坦和塞尔维亚的代表队均参加了该项赛事。他借此机会请求国家元首协助训练特种部队人员。

- 哈萨克斯坦无疑是这个领域世界领先的。我希望塞尔维亚公民了解这一点。我们的团队在一些比赛中表现出色。哈萨克斯坦的男女队在所有比赛中都取得了优异的成绩。我从未见过这样的景象。贵国的特种部队人员展现了最高水平的素质。如果他们能训练我们的士兵，那就太好了。我再次祝贺你们在安全领域取得的卓越成就。-他说。

据悉，应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫邀请，塞尔维亚总统亚历山大·武契奇26日飞抵阿斯塔纳，开始对哈萨克斯坦进行正式访问。

27日，托卡耶夫总统在总统府举行仪式欢迎塞尔维亚总统武契奇。

随后，两国总统举行了小范围和大范围会谈。

会谈结束后，托卡耶夫总统向塞尔维亚总统亚历山大·武契奇颁授哈萨克斯坦最高国家奖章——“金鹰”勋章。

此外，两国元首共同签署了联合声明，并见证10份合作文件的交换。

【编译：小穆】