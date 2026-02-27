托卡耶夫与武契奇共同签署联合声明并见证10份合作文件

随后，在两国元首的见证下，双方代表团交换了一系列政府间和部门间合作文件：

1. 哈萨克斯坦共和国卫生部与塞尔维亚共和国卫生部关于卫生保健领域合作的谅解备忘录；

2. 哈萨克斯坦共和国总检察长办公室与塞尔维亚共和国司法部之间关于伙伴关系与合作的谅解备忘录；

3. 哈萨克斯坦共和国人工智能和数字发展部与塞尔维亚共和国信息和电信部之间的谅解备忘录；

4. 哈萨克斯坦共和国人工智能和数字发展部与塞尔维亚共和国信息技术和电子政务办公室关于在数字化和电子政务发展领域开展合作的谅解备忘录；

5. 哈萨克斯坦共和国农业部与塞尔维亚共和国农业、林业和水资源部关于兽医领域合作的谅解备忘录；

6. 哈萨克斯坦共和国科学与高等教育部与塞尔维亚共和国科学、技术发展与创新部之间的谅解备忘录；

7. 哈萨克斯坦共和国文化和信息部与塞尔维亚共和国文化部关于电影领域合作的谅解备忘录；

8. 哈萨克斯坦共和国文化和信息部与塞尔维亚共和国文化部关于在非物质文化遗产保护领域开展合作的谅解备忘录；

9. 哈萨克斯坦国家投资公司与塞尔维亚发展署之间的谅解备忘录；

10. 哈萨克斯坦共和国总统公共管理学院与塞尔维亚共和国外交学院之间的合作备忘录。

Фото: Акорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

据悉，应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫邀请，塞尔维亚总统亚历山大·武契奇26日飞抵阿斯塔纳，开始对哈萨克斯坦进行正式访问。

27日，托卡耶夫总统在总统府举行仪式欢迎塞尔维亚总统武契奇。

随后，两国总统举行了小范围和大范围会谈。

会谈结束后，托卡耶夫总统向塞尔维亚总统亚历山大·武契奇颁授哈萨克斯坦最高国家奖章——“金鹰”勋章。

【编译：小穆】