哈萨克斯坦首届库鲁尔泰议员宣誓就职

哈萨克斯坦中央选举委员会主席努尔兰·阿布迪罗夫（Нұрлан Әбдіров）表示，根据《哈萨克斯坦共和国宪法》第54条规定，库鲁尔泰议员须进行宣誓。

誓词内容为：

“我宣誓忠诚服务于哈萨克斯坦人民，巩固哈萨克斯坦共和国的完整和独立，严格遵守宪法和法律，忠实履行赋予我的议员崇高职责。”

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哈萨克斯坦于8月23日举行一院制库鲁尔泰议员选举。根据选举法律规定，共有5个政党获得不少于5%的选票并进入库鲁尔泰，145个议席分配如下：

公正党获得110席；

乡村党获得10席；

共和国党获得9席；

全哈社会民主党获得8席；

“光明道路”民主党获得8席。

首届库鲁尔泰议员画像：平均年龄约48岁，每五名议员中一人曾任马吉利斯议员

此前，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）表示，第一届库鲁尔泰肩负着特殊的历史责任。

当天，托卡耶夫还提名阿伊别克·阿尔卡拜吾勒·达德拜（Айбек Арқабайұлы Дәдебай）担任库鲁尔泰主席。