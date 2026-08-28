哈萨克斯坦首届库鲁尔泰议员宣誓就职
（哈萨克国际通讯社讯）8月28日，哈萨克斯坦第一届库鲁尔泰全体会议举行新当选议员宣誓仪式。
哈萨克斯坦中央选举委员会主席努尔兰·阿布迪罗夫（Нұрлан Әбдіров）表示，根据《哈萨克斯坦共和国宪法》第54条规定，库鲁尔泰议员须进行宣誓。
誓词内容为：
“我宣誓忠诚服务于哈萨克斯坦人民，巩固哈萨克斯坦共和国的完整和独立，严格遵守宪法和法律，忠实履行赋予我的议员崇高职责。”
哈萨克斯坦于8月23日举行一院制库鲁尔泰议员选举。根据选举法律规定，共有5个政党获得不少于5%的选票并进入库鲁尔泰，145个议席分配如下：
- 公正党获得110席；
- 乡村党获得10席；
- 共和国党获得9席；
- 全哈社会民主党获得8席；
- “光明道路”民主党获得8席。
首届库鲁尔泰议员画像：平均年龄约48岁，每五名议员中一人曾任马吉利斯议员
此前，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）表示，第一届库鲁尔泰肩负着特殊的历史责任。
当天，托卡耶夫还提名阿伊别克·阿尔卡拜吾勒·达德拜（Айбек Арқабайұлы Дәдебай）担任库鲁尔泰主席。