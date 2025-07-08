KEGOC持有绿色走廊联盟33%股份 着力推动可再生能源区域互联

阿塞拜疆国家能源集团和乌兹别克斯坦国家电网公司也作为主要合作方参与了该项目。公司已于本月初在巴库正式注册成立。

根据公司发布的声明，绿色走廊联盟将专注于可再生能源的开发和地区间能源合作的推进，旨在减少中亚和南高加索地区的碳排放水平，并保障长期可持续的能源供应。

当前，绿色能源在哈萨克斯坦全国总发电量中的占比为6.43%。为提升这一比例，哈萨克斯坦政府计划在年内启动91个绿色能源项目。

其中，规模最大的项目之一是将在江布尔州建设的大型风电站，预计总投资达14亿美元，由一家沙特阿拉伯企业承担。

据悉，哈萨克斯坦正通过转向替代能源和可再生能源，逐步迈向2060年实现碳中和的目标。这一进程不仅包括大型能源基础设施建设，也涵盖众多中小型企业的转型发展。

哈萨克斯坦国家电网管理股份公司是该国电力输送与调度系统的核心企业。公司85%的股份由国家福利基金——萨姆鲁克-卡泽纳持有，6.88%归属统一养老储蓄基金，其余8.12%由个人及小型投资者持有。

【编译：阿遥】