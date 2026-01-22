可口可乐冰饮将在阿克托别州建新厂 投资额达419亿坚戈

萨帕若夫在签署仪式上表示，该项目的实施充分体现了国际投资者对哈萨克斯坦的高度信任，也反映出外资对哈萨克斯坦食品加工业持续增长的投资兴趣。

—国家元首始终将吸引外资和发展加工业作为优先任务。此次协议的签署，既是双方前期深入沟通的成果，也是我们不断改善投资环境取得的具体成效。值得指出的是，该项目由土耳其和荷兰合作伙伴共同参与实施，而这两个国家长期以来一直是哈萨克斯坦最重要的投资来源国之一，—萨帕若夫强调。

据悉，该项目总投资额为419亿坚戈。新工厂建成投产后，年产非酒精饮料预计可达2.8亿升。按照计划，项目将于今年4月正式启动建设。

该生产综合体将成为可口可乐冰饮公司在哈萨克斯坦的第四座工厂。新工厂将配备先进技术设备，严格遵循国际可持续发展标准，并引入包括环保废弃物管理系统和节能解决方案在内的一系列现代化工艺。

可口可乐冰饮哈萨克斯坦公司总经理韦利·丁切尔表示，此次协议的签署再次印证了公司对在哈萨克斯坦进行长期投资的坚定承诺。

会谈结束时，萨帕若夫表示，农业部将为项目顺利实施提供全方位支持，并在与地方执行机构的协作框架内，做好后续跟进和服务保障工作。

【编译：阿遥】