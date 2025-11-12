哈萨克斯坦和俄罗斯计划将贸易额提升至300亿美元
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，正在对俄罗斯进行国事访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日下午在克里姆林宫与俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京举行了双边会谈。
托卡耶夫总统在会谈中说：
- 弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇，我非常感谢您。我衷心感谢您的盛情款待。我们看到俄方为此次访问做了周密的准备，各项安排都经过了细致的考量。对我们而言，此次对俄罗斯联邦的国事访问是今年最重要的事件。我们为此做了充分的准备，并与各部委进行了磋商。因为双方的合作范围非常广泛。我们与俄罗斯联邦在各个领域都建立了紧密的联系。您刚才详细谈到了我们已经完成的工作，以及我们未来需要完成的任务，我对此没有异议。事实上，我们两国之间的战略伙伴和同盟关系并非出于政治礼节，而是对我们相互合作本质的生动描述。因此，我们可以自信地说，我们之间的关系不存在任何问题。正如您所说，各行各业都在蓬勃发展。我们已设定目标，将贸易额提升至300亿美元。我认为这是一个可以实现的目标，并且相信在不久的将来就能达成。我想特别强调与俄罗斯联邦在核能领域的合作。我们很快将与俄罗斯国家原子能公司签署一些非常重要的协议，这将使我们能够启动核电站的建设。这是一个突破性的项目。毕竟，建成的不仅仅是一座核电站，而是一个全新的产业。我还想提及我们在教育领域的合作。包括一些知名大学在内的9所俄罗斯大学已在哈萨克斯坦设立了分校。对此，我向俄罗斯联邦教育界的代表们表示衷心的感谢。此外，阿尔法拉比哈萨克国立大学在鄂木斯克大学设立了分校，这也是一件意义重大的事情。总的来说，我非常重视教育领域，因为我认为必须为我们的青年创造条件。我们的目标是让青年一代在新的历史和地缘政治时期，将哈萨克斯坦与俄罗斯的合作与友好关系托付给两国青年。年轻一代必须明白，在这个瞬息万变的时代，没有这样的关系，我们将寸步难行。哈萨克斯坦总统对俄罗斯联邦的国事访问在一定程度上实现了这一目标。我相信，我们将继续朝着这个方向努力。因此，我诚挚地邀请您对哈萨克斯坦进行国事访问。
普京说：
- 尊敬的哈斯穆-卓玛尔特·科梅尔吾勒：我非常高兴地欢迎您来到莫斯科，来到克里姆林宫。今天，我们看到一个由政府官员和企业代表组成的大型代表团抵达莫斯科。我们与哈萨克斯坦的关系正在迅速发展。现实生活本身就证明了主要文件中所载各项协议的重要性。哈萨克斯坦和俄罗斯是紧密的合作伙伴、友好盟国，这一点从具体的行动中可见一斑。俄罗斯是哈萨克斯坦最重要的贸易和经济伙伴之一，也是其主要投资来源国之一。去年，两国贸易额超过270亿美元。今年前9个月，这一数字已达到200亿美元。许多俄罗斯公司在哈萨克斯坦成功运营。哈萨克斯坦的商业代表也在俄罗斯开设并积极开展业务。我们在国际舞台上建立了紧密的联系。我们是多个区域组织的成员。未来几天，我们将出席在比什凯克举行的集体安全条约组织论坛，随后还将出席在圣彼得堡举行的独联体和欧亚经济联盟成员国元首会议。我们的计划非常全面，所有计划都在落实中。您今天的访问促成了备忘录的签署。这旨在将我们之间的关系提升到更高的国家间水平。我们对此感到欣慰。我们致力于进一步发展与哈萨克斯坦的关系。
据此前报道，应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特11日乘专机抵达莫斯科，开始对俄罗斯进行国事访问。
随后，两国总统在克里姆林宫与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行了非正式会晤，并共进非正式晚宴。
12日上午，国家元首向“无名烈士墓”敬献花圈，缅怀卫国战争英灵。
当天，普京在克里姆林宫为到访的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫举行隆重的欢迎仪式。
【编译：小穆】