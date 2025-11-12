哈萨克斯坦和俄罗斯计划将贸易额提升至300亿美元

托卡耶夫总统在会谈中说：

- 弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇，我非常感谢您。我衷心感谢您的盛情款待。我们看到俄方为此次访问做了周密的准备，各项安排都经过了细致的考量。对我们而言，此次对俄罗斯联邦的国事访问是今年最重要的事件。我们为此做了充分的准备，并与各部委进行了磋商。因为双方的合作范围非常广泛。我们与俄罗斯联邦在各个领域都建立了紧密的联系。您刚才详细谈到了我们已经完成的工作，以及我们未来需要完成的任务，我对此没有异议。事实上，我们两国之间的战略伙伴和同盟关系并非出于政治礼节，而是对我们相互合作本质的生动描述。因此，我们可以自信地说，我们之间的关系不存在任何问题。正如您所说，各行各业都在蓬勃发展。我们已设定目标，将贸易额提升至300亿美元。我认为这是一个可以实现的目标，并且相信在不久的将来就能达成。我想特别强调与俄罗斯联邦在核能领域的合作。我们很快将与俄罗斯国家原子能公司签署一些非常重要的协议，这将使我们能够启动核电站的建设。这是一个突破性的项目。毕竟，建成的不仅仅是一座核电站，而是一个全新的产业。我还想提及我们在教育领域的合作。包括一些知名大学在内的9所俄罗斯大学已在哈萨克斯坦设立了分校。对此，我向俄罗斯联邦教育界的代表们表示衷心的感谢。此外，阿尔法拉比哈萨克国立大学在鄂木斯克大学设立了分校，这也是一件意义重大的事情。总的来说，我非常重视教育领域，因为我认为必须为我们的青年创造条件。我们的目标是让青年一代在新的历史和地缘政治时期，将哈萨克斯坦与俄罗斯的合作与友好关系托付给两国青年。年轻一代必须明白，在这个瞬息万变的时代，没有这样的关系，我们将寸步难行。哈萨克斯坦总统对俄罗斯联邦的国事访问在一定程度上实现了这一目标。我相信，我们将继续朝着这个方向努力。因此，我诚挚地邀请您对哈萨克斯坦进行国事访问。