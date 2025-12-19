托卡耶夫：安理会应清晰听到负责任中等国家的声音

哈萨克斯坦总统在讲话中指出，由于地缘分裂加剧与大国信任下降，联合国能力日益受限。

任何重大改革都必须依据《联合国宪章》实施。主权、领土完整和和平解决争端的基本原则必须严格遵守，任何国家都不应享有特殊待遇。同时，《宪章》中的一些条款已不符合21世纪的要求。其中，对日本和其他一些长期以来为联合国提供重要支持的国家而言，存在不公正之处。世界已经发生了变化，《宪章》无法与时俱进。我认为，现在是时候开展负责任的对话，确保《宪章》在未来仍然具有可靠性和现实意义。-他说。

总统呼吁扩大中等国家在安理会参与，特别是亚洲、非洲与拉丁美洲国家。

“安理会应清晰听到负责任中等国家的声音。它们可以在大国之间出现分歧时进行调解，并有助于推动解决方案的达成。哈萨克斯坦的外交政策使命与此方向紧密相连。我们秉持坚定立场，开展平衡、建设性、多方位的外交活动。这符合我们的国家利益，也体现了我们作为发展中中等强国的身份，我们始终恪守《联合国宪章》。

国家元首表示，哈萨克斯坦作为可靠伙伴广受认可。

“哈萨克斯坦与邻国——俄罗斯、中国及中亚国家发展全面战略伙伴关系。我们视睦邻为连接整个欧亚信任与互联的战略优势。同时扩大与美国、欧盟长期合作，加强与中东、亚洲及全球南方联系。日本对哈萨克斯坦意义重大。我们愿进一步深化友谊，在分裂世界中平衡、坦诚立场助力建设性外交。”

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日晚飞抵东京，开始对日本进行正式访问。

18日，托卡耶夫总统抵达皇居，并出席皇室招待会，同日本天皇德仁举行了双边会晤。

随后，哈萨克斯坦总统参观了位于东京的明治神宫（Meiji Jingu）神道神社，并会见了目前在日本学习、工作于各领域的哈萨克斯坦公民。

此外，托卡耶夫总统会见了由远藤利明等“日本—哈萨克斯坦议会友好联盟”成员。

当天，日本首相官邸举行隆重仪式欢迎托卡耶夫总统，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和日本首相高市早苗举行了双边会晤。

19日，托卡耶夫总统会见东京都知事小池百合子，并参观了东京的突发事件应急中心。

【编译：小穆】