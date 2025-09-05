别克帖诺夫：扩大增长性支出助力企业发展

别克帖诺夫介绍，根据基本情景预测，未来三年国内生产总值（GDP）的实际年均增速将达到 5.3%。名义GDP预计将从2026年的 183.8万亿坚戈 增长至2028年的 229.8万亿坚戈（约4256亿美元）。

预算赤字方面，2026年将保持在GDP的 2.5%，到2027年和2028年将逐步降至 1.7% 和 0.9%。

他强调，受益于税收改革，促进经济增长的支出占比将从10.9%提高至16.1%。这将为企业发展提供更加坚实的基础设施和资金支持，同时继续保障预算的社会导向，确保各项社会承诺得到全面落实。

总理指出，政府正在积极推动提升国家投资吸引力。今年第一季度，哈萨克斯坦吸引了 66亿美元直接外国投资，同比增长6.2%。主要投资方向包括 煤炭和石油化工、粮食深加工及设备制造。各地州政府结合区域产业特点和基础设施条件，制定了“投资订单”，推动项目落实。

仅在去年，就有 45个外资参与项目 投产，总投资额 13亿美元，创造了 约6000个就业岗位。目前，全国范围内的重点项目库中共有 1100多个项目，总额约1440亿美元。

今年以来，哈萨克斯坦工业生产指数增长 6.9%，其中制造业增长 6.1%。主要增长动力来自 机械制造、食品、石油制品和化工行业。

前七个月，制造业总产值达到 16.2万亿坚戈，占工业总产值的 47.3%，超过采矿业份额（高出1.4个百分点）。

2025年计划在制造业中实施 190个项目，总额1.5万亿坚戈，预计将创造 2万个以上就业岗位，并使产值达到 2.2万亿坚戈。

近三年来，国内已相继投产 聚丙烯、硅铁、特种焦炭、家电、汽车轮胎及零部件 等生产项目，同时启动了化肥、建材、油气设备和医药制品的新生产线。

此外，正在推进 17个大型集群项目，重点发展高附加值产品，扩大本地原材料利用，促进配套产业链建设。

在冶金领域，2024年金属矿开采量增长 7.8%，金属生产增长 6.9%。

【编译：达娜】