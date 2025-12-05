欧洲理事会主席：哈萨克斯坦和欧盟正在讨论签证便利化问题

记者：您认为阿斯塔纳和布鲁塞尔之间“新伙伴关系阶段”的意义何在？

安东尼奥·科斯塔：非常高兴我此次首次访问哈萨克斯坦恰逢两国关系发展的重要时期。今年是《加强伙伴关系与合作协定》签署十周年。在此期间，欧盟已成为哈萨克斯坦的重要投资国和贸易伙伴。阿斯塔纳对我们的经济安全也至关重要：哈萨克斯坦是欧盟三大石油和铀供应国之一。我们共同的潜力远不止于此。因此，此次访问无疑将为双方制定新的合作方向、深化现有伙伴关系奠定基础。

记者：自2022年以来，哈萨克斯坦与欧盟的关系显著加强。目前，哈萨克斯坦超过40%的外国投资来自欧洲。您此次访问有望达成哪些具体协议或带来哪些切实有效的解决方案？哪些领域将成为优先考虑的重点？

安东尼奥·科斯塔：我想重点介绍四个战略方向。首先，我们将重点关注交通运输领域，特别是中间走廊的开发和港口基础设施的现代化。

其次，我们将重视水资源。欧盟将加大对中亚地区水电项目的投资。

第三，我们将探讨如何向偏远地区的学校提供​​数字技术。

第四，将优先发展最重要的矿产资源。尤其重要的是，将在哈萨克斯坦建立原材料分析实验室。这将使哈萨克斯坦能够在国内开展原材料研究，无需将样品送往国外。

我们还将加强民间交流。昨天，签证便利化谈判正式启动。这是八年来首次旨在加强民间交流，以及凸显哈萨克斯坦对欧盟重要性的谈判。

记者：“签证便利化”究竟意味着什么？我们能在2026年看到谈判成果吗？

安东尼奥·科斯塔：谈判刚刚开始，因此很难准确预测即将出台的各项改革措施何时生效。其主要目标是促进欧洲与哈萨克斯坦之间的教育、工作、投资和旅游往来。这将显著加强两国人民之间的联系。

记者：哈萨克斯坦已成为欧盟的主要能源供应国之一。布鲁塞尔如何看待这一举措？双方将达成哪些协议来提高出口的透明度和可靠性？

安东尼奥·科斯塔：我们的能源政策目标明确。我们在向脱碳转型方面处于世界领先地位。我们最近做出了一项大胆的决定：计划到2040年将碳排放量减少90%。我们计划投资可再生能源、提高能源效率，以及扶持市场上的其他能源供应商。

哈萨克斯坦目前是欧盟第三大石油和核能铀供应国。此外，哈萨克斯坦拥有向替代能源转型的巨大潜力。哈萨克斯坦矿产资源丰富，这些矿产是电池、储能系统、太阳能电池板和其他技术的关键材料。

记者：在此背景下，中间走廊的重要性显而易见。是否会有新的欧洲投资旨在弥合该路线沿线的基础设施缺口？

安东尼奥·科斯塔：是的。在四月份举行的中亚-欧盟峰会上，我们一致同意加快推进“中间走廊”的建设。此外，亚美尼亚和阿塞拜疆之间的和平协议也带来了新的机遇。未来，跨里海路线的全面开发有望迎来有利时机，这条路线将连接亚欧大陆，最终抵达黑海。

记者：近年来，欧盟与中亚地区以“C5+欧盟”模式的会晤日益频繁。您如何评价这一区域机制？中亚与欧盟政策的优先方向是什么？

安东尼奥·科斯塔：我们的立场与基本原则一致。我们支持多极世界观——国际体系应以国际法和《联合国宪章》为基础。这有助于在不考虑区域差异的情况下，就全球性问题达成共识。我们将继续与中亚合作，加强和平、维护稳定、加快发展。

记者：如果明确对哈萨克斯坦的立场，双边合作未来将如何发展？

安东尼奥·科斯塔：欧盟与哈萨克斯坦已在多个领域建立了广​​泛而牢固的合作关系。当然，有时也会出现意见分歧，这很正常。然而，双方都致力于通过公开对话和外交手段解决任何挑战，而这正是我们团结的纽带。

我再次重申，此次访问对我意义重大。这是我今年第三次会见哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统。他是一位经验丰富、对地区和全球地缘政治形势有着深刻理解的领导人。我们高度赞赏哈萨克斯坦在调解进程中发挥的作用，并希望贵国能够帮助在日益复杂的世界中拓展外交空间。

据此前报道，欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔4日抵达阿斯塔纳，开始对哈萨克斯坦进行正式访问。

随后，托卡耶夫在总统府会见欧洲理事会主席，并向其授予一级“友谊”勋章。

会谈结束后，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔发表了联合声明。

【编译：小穆】