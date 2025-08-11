里海水位一年下降26厘米 未来或再降5米

据生态和自然资源部生态文化和政策司司长道列特·叶斯马甘别托夫介绍，与2023年相比，2024年里海哈萨克斯坦段水位下降了26厘米，这一现象在东北部尤为明显。

—气象数据表明，里海区域的变暖速度远超哈萨克斯坦乃至全球平均水平，导致水分蒸发显著增加。过去十年里，蒸发量、降水量和径流量之间出现失衡，蒸发量超过降水和径流的总和，这是海平面下降的主要原因。-叶斯马甘别托夫说。

他指出，未来几十年里海水位可能出现更大幅度下滑。到2050年，水位或将再降3至5米，这取决于气候变化趋势及人类活动的影响。

据他介绍，按照国家元首的指示，哈萨克斯坦里海科研所已获专项拨款。

—上周，政府批准了资金安排。地方预算将拨出5.18亿坚戈用于设备采购，中央预算再拨3.28亿坚戈用于人员薪酬和基础设施维护。-叶斯马甘别托夫透露。

据悉，科研所计划配备91名工作人员，其中船员15至20人。今年将先招聘40名员工，从2026年起扩充至90人，仅10人为行政人员，其余均为科研专家。

此前，哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫呼吁里海沿岸国家携手应对海域变浅问题。

【编译：阿遥】