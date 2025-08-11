中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    17:23, 11 八月份 2025 | GMT +5

    里海水位一年下降26厘米 未来或再降5米

    哈萨克国际通讯社讯）据斜体字网站报道，新成立的里海科研所即将投入运营，其主要任务是监测生态系统状况、研究里海干涸原因，并探索恢复海域的途径。

    里海水位一年下降26厘米 未来或再降5米
    Фото: Елена Афонина/ТАСС

    据生态和自然资源部生态文化和政策司司长道列特·叶斯马甘别托夫介绍，与2023年相比，2024年里海哈萨克斯坦段水位下降了26厘米，这一现象在东北部尤为明显。

    —气象数据表明，里海区域的变暖速度远超哈萨克斯坦乃至全球平均水平，导致水分蒸发显著增加。过去十年里，蒸发量、降水量和径流量之间出现失衡，蒸发量超过降水和径流的总和，这是海平面下降的主要原因。-叶斯马甘别托夫说。

    他指出，未来几十年里海水位可能出现更大幅度下滑。到2050年，水位或将再降3至5米，这取决于气候变化趋势及人类活动的影响。

    据他介绍，按照国家元首的指示，哈萨克斯坦里海科研所已获专项拨款。

    —上周，政府批准了资金安排。地方预算将拨出5.18亿坚戈用于设备采购，中央预算再拨3.28亿坚戈用于人员薪酬和基础设施维护。-叶斯马甘别托夫透露。

    据悉，科研所计划配备91名工作人员，其中船员15至20人。今年将先招聘40名员工，从2026年起扩充至90人，仅10人为行政人员，其余均为科研专家。

    此前，哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫呼吁里海沿岸国家携手应对海域变浅问题

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 里海 环保
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读