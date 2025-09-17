哈萨克斯坦面粉首次进入美国市场 首批50吨运抵纽约

这是自实施新的国产商品销售战略以来，首个面向美国的大规模出口项目。

未来，在哈萨克斯坦贸易政策发展中心股份公司（QazTrade）的支持下，计划将面粉月供应量提升至100吨以上。

在亚马逊平台上，一袋1.36公斤装的哈萨克斯坦面粉售价14.50美元，包装上标注“Product of Kazakhstan”。这一标识有助于提升“哈萨克斯坦制造”品牌在国际上的知名度，树立哈国作为优质生态产品供应国的形象。

除了线上销售，哈方还在就向美国餐馆、咖啡馆及本地餐饮企业供应面粉展开谈判。同时，还在积极争取进入美国大型连锁超市，如开市客（Costco）、全食超市（Whole Foods）和乔氏超市（Trader Joe's）。

若能签订长期合同，每月供应量将超过100吨，这将为哈萨克斯坦在美国谷物市场站稳脚跟创造条件。

值得注意的是，美国市场对天然和认证食品的需求一向旺盛，为哈萨克斯坦面粉打开更广阔的空间。

【编译：阿遥】