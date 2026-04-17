民航委员会：哈萨克斯坦航空安全水平跃居全球前20位

托姆皮耶娃主席首先对大沼俊之当选国际民航组织理事会主席表示祝贺，并表示坚信凭借其丰富的专业经验，将为国际民航事业的持续快速发展注入强劲动力。

—我一贯高度赞赏贵国展现出的积极态度以及为国际民航组织工作所做出的贡献。大家都能清晰地看到你们对组织原则的忠诚与投入。对我而言，了解组织能够为成员国提供何种具体支持并洞察其需求至关重要。在这方面，你们所表现出的积极姿态是一个非常正向的信号，-大沼俊之表示。

萨勒塔纳特·托姆皮耶娃在会上通报了该行业的最新发展指标：

—航空安全合规率已从62%显著提升至95.7%，这使得哈萨克斯坦跻身全球航空安全水平前20强之列。2025年，哈萨克斯坦的客运量较疫情前水平增长了80%。此外，哈萨克斯坦的飞行安全指标也从2009年的47%大幅跃升至2025年的82%，该指标比全球平均水平（69.3%）和全欧洲平均水平（76%）高出约35个百分点，-她强调。

哈萨克斯坦批准了《芝加哥公约》第50条（a）款和第56条的修正案，这是具有里程碑意义的一步。这一法案的签署，将使哈萨克斯坦有资格在即将举行的国际民航组织大会特别会议上竞选理事会席位。批准这些修正案，将确保关于扩大国际民航组织理事会及航行委员会成员编制的决议正式生效。

哈萨克斯坦是全球32个内陆发展中国家（LLDC）中人口最多（超过5亿）的国家。目前在国际民航组织理事会中，上述类别国家仅有马里和乌干达拥有席位。

托姆皮耶娃还向大沼俊之介绍了哈方在以下方面取得的进展：建立了独立的航空事故调查机构；计划在阿斯塔纳开设现代化的航空培训中心；以及正在实施的航空基础设施大规模现代化改造方案。

会谈结束时，托姆皮耶娃邀请国际民航组织理事会主席访问哈萨克斯坦，并出席拟于今年10月20日至22日在哈举行的重要国际航空安全盛会——"2026年国际民航组织航空安全周全球研讨会"。

据悉，这将是哈萨克斯坦历史上首次举办此类国际民航组织框架下的高规格活动，也将成为该地区规模最大的航空安全论坛之一。

据此前报道，在摩洛哥马拉喀什举行的“2026年国际民航组织全球实施支持研讨会”期间，哈萨克斯坦积极参与推动航空领域国际合作。

【编译：阿遥】