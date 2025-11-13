阿克莫拉州今年收获创纪录规模粮食 总产量达到760万吨

据农业部提供的信息，今年谷物平均单产达到每公顷16.3公担，粮食总产量达760万吨，其中70%为高品质粮食。

阿克莫拉州州长玛拉特·阿赫梅特詹诺夫在国家新闻发布中心举行的发布会上表示，该州粮食不仅满足国内需求，还积极拓展国际市场。今年以来，已有超过350万吨粮食出口至远近海外市场。

目前，阿克莫拉州粮食已出口至中国、伊朗、意大利、比利时、瑞典、拉脱维亚、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、阿塞拜疆等国家。

阿赫梅特詹诺夫指出，通过与爱沙尼亚穆加粮食码头签署的谅解备忘录，阿克莫拉州今年成功向意大利、比利时和爱沙尼亚出口了共计20.9万吨粮食。

此外，为落实总统指示，高附加值油料作物的种植面积在过去两年内扩大了2.5倍，今年首次达到50万公顷。该州共收获约60万吨油料作物，新增农业产值达1000亿坚戈。这一增长得益于国家政策的大力支持。今年农业综合体领域获得了超过2500亿坚戈资金投入，化肥施用量提升了三倍。

州长还介绍了农业机械更新情况。今年全州以优惠融资方式购置了价值620亿坚戈的1600台农业机械。

在畜牧业方面，阿克莫拉州同样保持稳定增长。牲畜数量同比增长5%，畜产品产量增长3%。今年共生产肉类16.85万吨、牛奶205万吨、鸡蛋5.74亿枚。

目前，全州正在推进乳制品生产能力扩张，已新建并投入运营5家大型奶牛场，饲养总量达5400头。年内还将新增2家、共1200头奶牛的农场。此外，正在建设的8家奶牛场计划总饲养量达1.24万头。

阿赫梅特詹诺夫强调，保障首都阿斯塔纳的食品供应仍是本州的重要任务。阿克莫拉州农业生产者将实施总投资9630亿坚戈的86个投资项目，以进一步提升对首都的食品供应能力。

【编译：达娜】