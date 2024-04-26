欧洲青少年酒精和尼古丁使用率上升，世卫组织敦促采取预防措施

报告指出，以上三个地区中每两名15岁的青少年中就有一人以上尝试过饮酒，而每五名青少年中就有一人最近使用过电子烟。世卫组织呼吁为此采取紧急预防措施。

世卫组织欧洲区域主任克鲁格（Hans Kluge）说：“在欧洲内外的许多国家，儿童广泛使用有害物质是一个严重的公共健康威胁。”

他补充道：“由于人在20多岁时大脑仍在继续发育，我们需要保护青少年免受有毒和危险产品的影响。”

酒精与电子烟泛滥

饮酒在青少年中仍然很普遍,57%的15岁青少年声称尝试过饮酒，37%的青少年在最近一个月内饮过酒。在所有年龄组的青少年中，大约每10人中就有1人有过严重醉酒的经历，至少喝醉过两次。这一比例从13岁年龄组的5%上升到15岁年龄组的20%，显示出青少年酗酒的升级趋势。

电子烟的使用人数也在急剧上升，超过了传统香烟，32%的15岁青少年尝试过电子烟，20%在过去一个月内使用过电子烟。相比之下，25%的15岁青少年曾吸过传统香烟，15% 则在过去一个月中尝试过传统香烟。

令人惊讶的是，大麻的使用率略有下降：在接受调查的15岁青少年中，12%的人在2022年尝试过大麻，而2018年这一比例为14%。报告警告说，过早吸食大麻会导致依赖性和日后有问题的吸食模式。

报告还强调，虽然以前男孩喝酒和吸烟的比例高于女孩，但这一趋势似乎正在发生变化。女孩在15岁之前吸烟、喝酒和使用电子烟的比例现在与男孩相当，甚至超过男孩。

有害的产品植入

世卫组织专家对在电子游戏、娱乐节目和其他通过多媒体平台面向青少年的内容中植入各种有害物质的产品宣传表示震惊，呼吁实施全面的预防措施。

克鲁格表示：“如今，儿童不断在网络上接触到有害产品的定向营销，而电子游戏等流行文化则将这些产品正常化。”为了保护青少年的健康，世卫组织已经在与各国合作，保护他们免受有毒和成瘾产品的侵害，以免影响他们今后的生活质量。

为了遏制青少年使用酒精、尼古丁和烟草，世卫组织希望各国提高相关税收，限制产品供应和销售地点，并强制执行最低法定购买年龄。

世卫组织还呼吁禁止在尼古丁和烟草产品中添加任何调味香料，包括薄荷醇，同时全面禁止在主流和社交媒体平台上做广告。